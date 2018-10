Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve az eddiginél tízszer gyorsabban képes diagnózist felállítani egy parkinsonos betegről.","shortLead":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve...","id":"20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b90a74-e1ee-4461-8833-f87699803a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","timestamp":"2018. október. 10. 11:03","title":"Elkészült a mesterséges intelligencia, amely 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Névtelenül nyilatkozó bolgár tisztviselők szerint egy román-moldovai kettős állampolgárról van szó, a bolgár belügyi tárca regionális igazgatóságának vezetője viszont azt közölte, hogy jelenleg egy román útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárt hallgatnak ki az üggyel kapcsolatban.","shortLead":"Névtelenül nyilatkozó bolgár tisztviselők szerint egy román-moldovai kettős állampolgárról van szó, a bolgár belügyi...","id":"20181009_Orizetbe_vettek_egy_embert_akinek_koze_lehetett_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ea96e-a253-45c4-a1a2-c77d8b0d4ab7","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Orizetbe_vettek_egy_embert_akinek_koze_lehetett_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasahoz","timestamp":"2018. október. 09. 13:42","title":"Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek köze lehetett a bolgár újságírónő meggyilkolásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","id":"20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2e92-6d35-432d-9e9d-243e4433a052","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Ötven halott egy kenyai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikerben a kemény munka, a készségek és a szerencse is szerepet játszik, de a pozitív mentális szokások és persze a hozzáállásunk is számít.","shortLead":"A sikerben a kemény munka, a készségek és a szerencse is szerepet játszik, de a pozitív mentális szokások és persze...","id":"20181009_Szeretne_optimistabb_lenni_Probalja_ki_ezt_az_5_lepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a2266-fb3d-4a10-8327-9b670af8be24","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181009_Szeretne_optimistabb_lenni_Probalja_ki_ezt_az_5_lepest","timestamp":"2018. október. 09. 13:15","title":"Szeretne optimistább lenni? Próbálja ki ezt az 5 lépést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","shortLead":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","id":"20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30464831-7ea8-4608-937c-733142215e83","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","timestamp":"2018. október. 10. 10:15","title":"Jön a Toto zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","id":"20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0824cd9-9543-4be0-9213-c313297e1db6","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","timestamp":"2018. október. 10. 05:16","title":"Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs mesterségesintelligencia-processzort. Ez kerülhet a soron következő csúcsmobilba, a Galaxy S10-be is.","shortLead":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs...","id":"20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c10fc5-c094-4678-b1e2-acb67d03a8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Olyan processzor kerülhet a Galaxy S10-be, amellyel verheti az Apple és a Huawei mobiljait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","shortLead":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","id":"20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d28496e-e538-4d23-81a4-57858043db0b","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Férjétől kapott vesét a betegeskedő rocklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]