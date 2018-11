Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","shortLead":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","id":"20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1fbe41-8668-4fff-8cc1-1c439a2c4e7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","timestamp":"2018. november. 28. 04:06","title":"Erre jó az Autobahn: száz kilométer 26 perc alatt, végig 250-nel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló információk nem megalapozottak, számításaik szerint 150-200 ezernél nem hiányzik több ember a piacról.","shortLead":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló...","id":"20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259be749-58b4-4462-beed-c49754318087","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","timestamp":"2018. november. 29. 09:53","title":"Kormány: 150-200 ezer dolgozó hiányzik a piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Molnár Zsolt nem zárta ki ezt a lehetőséget, de Karácsony biztosan elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","shortLead":"Az MSZP-s Molnár Zsolt nem zárta ki ezt a lehetőséget, de Karácsony biztosan elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","id":"20181127_Horvath_Csabanak_adnak_Zuglot_ha_Karacsony_fopolgarmesterjelolt_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ee7bab-7713-4811-9bba-7877b8ed558b","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Horvath_Csabanak_adnak_Zuglot_ha_Karacsony_fopolgarmesterjelolt_lesz","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Horváth Csabának adnák Zuglót, ha Karácsony főpolgármester-jelölt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt” – írja Semjén.","shortLead":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt”...","id":"20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eec3d-f7d8-4038-b3d4-b7efba7e9829","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","timestamp":"2018. november. 28. 10:36","title":"„Korunk figyelemre méltó és eredeti gondolkodója”, Semjén Zsolt könyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","shortLead":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","id":"20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638633da-d674-4234-a651-13b0ed11a0c7","keywords":null,"link":"/elet/20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. november. 28. 15:15","title":"Már áll az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","shortLead":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","id":"20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94fc78-41f3-480d-8c76-ad9abb4d0e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","timestamp":"2018. november. 29. 07:28","title":"Most először rendőröket is elítéltek a Fülöp-szigeteki drogháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","shortLead":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","id":"20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b5f20-fb55-4e8d-8578-a612cdce1ef0","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","timestamp":"2018. november. 28. 10:18","title":"Yodának nevezhette el fiát a boldog lengyel apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]