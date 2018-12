Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A populista politikusokról ír egyik új cikkében a The New European brit hetilap. Orbán és Trump is szóba kerül benne.","shortLead":"A populista politikusokról ír egyik új cikkében a The New European brit hetilap. Orbán és Trump is szóba kerül benne.","id":"20181228_Az_olyan_populistak_mint_Orban_vagy_Trump_sokkal_tovabb_maradnak_hatalmon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe7352-388a-4fe7-b9b9-637c5ac1ba34","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Az_olyan_populistak_mint_Orban_vagy_Trump_sokkal_tovabb_maradnak_hatalmon","timestamp":"2018. december. 28. 09:31","title":"“Az olyan populisták, mint Orbán vagy Trump, sokkal tovább maradnak hatalmon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette, hogy kiderítse, melyek az Egyesült Államok legnépszerűbb kutyanevei.","shortLead":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette...","id":"20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15247eb-44b4-45dd-9c1b-2177fe34ef26","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","timestamp":"2018. december. 29. 10:22","title":"Az amerikai kutyatulajdonosoknak egyszerűen nincs fantáziájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak nyerne a mexikói határzárral.","shortLead":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak...","id":"20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0c21-4cd5-4598-8203-6159a3f07d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. december. 28. 14:50","title":"Trump: Vagy kapunk pénzt kerítésépítésre, vagy teljesen lezárjuk a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","shortLead":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","id":"20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe7ab7-1c80-49ac-a026-e36fc6cdeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","timestamp":"2018. december. 27. 20:26","title":"Családja szerint megverhették a rabot, aki öngyilkos lett a márianosztrai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálja kinyújtani a készenléti időt.","shortLead":"A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia...","id":"20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c099a906-17d6-461e-b64c-95f6475b1d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48152c3f-d473-4e24-9840-a799f682e57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_samsung_one_ui_adaptive_battery_okostelefon_akkumulator","timestamp":"2018. december. 28. 08:03","title":"Samsung telefonja van? Jön hozzá a funkció, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","shortLead":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","id":"20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b41bba-bc1e-4ecc-ae2f-b0654cf9c3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","timestamp":"2018. december. 27. 16:23","title":"A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül ketten vesztették életüket a távol-keleti Habarovszk közelében bekövetkezett balesetben.","shortLead":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül...","id":"20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6268ef-81ae-4678-8d5f-b1e990303452","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 29. 11:07","title":"Tripla lavina-baleset Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]