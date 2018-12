„Ha a fenti történet három hősének a szövegeibe sikerült olyan dolgokat beleolvasnom, melyek valóban benne vannak a szövegekben, s ha ezek között volt netán egy vagy két új dolog is, akkor ez az ész cselének köszönhető” – ezekkel a kissé önironikus, hegeli gondolatokat idéző szavakkal fejezte be akadémiai székfoglalóját 2005-ben Kelemen János. A Jimmy becenéven ismert filozófiaprofesszor előadásán a Nagyterem színültig volt, ami nemcsak azt mutatja, hogy mennyien érdeklődnek a munkája iránt, hanem azt is, hogy mennyire népszerű. Elsősorban az olasz gondolatvilág vonzza, az olyan, ma már kevésbé ismert filozófusok, mint például Benedetto Croce, akinek az emlékére alapított kitüntetést is megkapta. Szenvedélye Dante, az Isteni színjátéknak kivételes szakértője. Magyar és nemzetközi filozófiai és irodalmi konferenciák gyakori vendége és szervezője, nyelvfilozófiai, hermeneutikai kérdésekről tart előadást, és otthonosan mozog a klasszikus német filozófiában is. Ötven éven át tanított, Szegeden is, de a legtöbbet az ELTE filozófia szakán. A magyarországi felsőoktatásban ő vezette be a nyelvfilozófiát, amelynek ma is legnagyobb tekintélye. A rendszerváltás környékén négy évig a Római Magyar Akadémia igazgatója volt. Néhány hete Pisában átvette az olasz Galileo Galilei-díjat, az indoklás szerint „az olasz gondolkodás történetének terén végzett munkásságáért”.