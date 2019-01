Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit, elutasítását, illetve az intézményrendszer hiányosságait – derül ki Mocsonoky Anna könyvéből, amelyben autista gyermeket nevelő szülők vallanak küzdelmeikről, csalódásaikról és örömeikről.","shortLead":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit...","id":"20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12352b1-3401-4295-9e63-72855be5b05f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","timestamp":"2019. január. 27. 20:15","title":"„Az autizmus mindent elvett és mindent adott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő séfeknek. Pohner Ádám és magyar csapat kedden, másodikként kezd főzni.","shortLead":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő...","id":"20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa10d4-cebe-4321-8fdb-c243b92d5e13","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","timestamp":"2019. január. 29. 06:00","title":"Újra Lyonban a szakácsok Forma–1-es versenye, a Kistücsök séfjének lehet szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","shortLead":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","id":"20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad3b855-6c6a-426e-ad8d-da96f7dfaf92","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","timestamp":"2019. január. 28. 16:10","title":"Nem engedik be a sajtót Andy Vajna temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","shortLead":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","id":"20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7fe34-099b-4f61-b57c-869f3b42f623","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","timestamp":"2019. január. 28. 21:47","title":"Elmozdítottak egy amerikai egyetemi oktatót, mert arra kérte kínai hallgatóit, hogy angolul beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől szabadulnak meg, mint a SIM-tálcák, az USB portok, a hangszórók vagy a gombok. A Vivo egy koncepcióval mutatja, milyen készülékkel állna be a fősodrásba.","shortLead":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől...","id":"20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de985f7b-b4fb-4416-b92c-62046520e346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","timestamp":"2019. január. 28. 15:03","title":"De hol vannak a gombok róla? A Vivo idén is megmutatott egy érdekes telefonkoncepciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae75b548-a7f5-4d0e-af53-ff39c81262bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190127_10_eves_kihivas_memek_x_irasa_vonalas_sorrendje_xiaomi_osszehajthato_telefonja_telenor_volte_honor_view20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae75b548-a7f5-4d0e-af53-ff39c81262bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d2f4f3-dfcb-4948-b3f6-cb6bd95d3886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_10_eves_kihivas_memek_x_irasa_vonalas_sorrendje_xiaomi_osszehajthato_telefonja_telenor_volte_honor_view20","timestamp":"2019. január. 27. 12:00","title":"Ez történt: tízezrek vitáztak össze azon a neten, hogyan kell leírni az X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]