Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerda esti bemutató után közzétette az első hivatalos videókat új telefonjairól a Samsung.","shortLead":"A szerda esti bemutató után közzétette az első hivatalos videókat új telefonjairól a Samsung.","id":"20190221_samsung_galaxy_s10_plusz_galaxy_fold_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1f009-373d-4a6a-87bd-71c49b0d82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_galaxy_s10_plusz_galaxy_fold_videok","timestamp":"2019. február. 21. 08:33","title":"Megjelentek az első videók a Samsung Galaxy S10-ről és a hajtogatható Foldról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett készüléke, az Mi 9. Több mint beszédes eredmény született.","shortLead":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett...","id":"20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035369b7-24d3-4de6-97dc-8d95b6b898b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","timestamp":"2019. február. 20. 16:03","title":"Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű autókat is lehet vásárolni.","shortLead":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű...","id":"20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e0020-9b4c-41c0-b5c8-504d8113acc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","timestamp":"2019. február. 21. 13:21","title":"Ilyen 7 üléses családi autót vagy 7-es BMW-t vehetünk az új Samsung csodatelefon árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint az öröklétben hisz. A staféta átadását személyes viták, megcsalások és árulások nehezítik, a gazdasági és jogi döntések ezeknek csak a tünetei, állítja a nemzetközi Family Business Network magyar szervezetét vezető Boross Dávid.","shortLead":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint...","id":"20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1d9364-3448-40e6-b67d-52572205cb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","timestamp":"2019. február. 20. 17:40","title":"„Ne az alapító sírja felett vesszenek össze” – milliárdok forognak kockán a generációváltó családi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új Soros-Juncker kampánnyal.","shortLead":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új...","id":"20190221_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f52c4-d43d-4a60-a7f6-af0c8ae63835","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2019. február. 21. 10:24","title":"A kormány lepöckölte a Bizottság és a Néppárt kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Módosult a vád a csütörtöki tárgyalási napon, az ügy új bíróságra kerül.","shortLead":"Módosult a vád a csütörtöki tárgyalási napon, az ügy új bíróságra kerül.","id":"20190221_Emberoles_elokeszuletevel_vadoljak_Pasztor_Anna_zaklatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df173c8-6685-424a-bb5b-0b38328fbd7e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Emberoles_elokeszuletevel_vadoljak_Pasztor_Anna_zaklatojat","timestamp":"2019. február. 21. 11:50","title":"Emberölés előkészületével vádolják Pásztor Anna zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb ilyen ütötte fel a fejét, és más problémák is jöttek vele.","shortLead":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb...","id":"20190220_youtube_video_pedofilia_komment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7874cf-d2b5-40f3-bae3-0a984bfa50c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_youtube_video_pedofilia_komment","timestamp":"2019. február. 20. 18:03","title":"Új trükköt alkalmaznak a pedofilok a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai útlevelét, amit már rég vissza kellett volna adnia.","shortLead":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai...","id":"20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b45ba-79f2-4479-b7a8-c11aea5a4655","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","timestamp":"2019. február. 20. 05:28","title":"Letartóztatták Macron civileket verő volt biztonsági főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]