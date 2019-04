Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk.","shortLead":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott...","id":"20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952afc9d-dbd2-4ab6-98d4-64ec40e84a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","timestamp":"2019. április. 15. 11:33","title":"Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. Volt hóvihar, tornádó, heves esőzés is.\r

\r

","shortLead":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. Volt hóvihar...","id":"20190415_Hoviharok_halalos_aldozatok_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391f4813-5e4f-4d16-8471-d9be1f641b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Hoviharok_halalos_aldozatok_az_USAban","timestamp":"2019. április. 15. 06:14","title":"Hóviharok, ítéletidő, halálos áldozatok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték Németországban a dízelbotrányban feltárt szerepük és más jogsértések miatt.","shortLead":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték...","id":"20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b8421-c311-4035-8d8e-ad61acd69337","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","timestamp":"2019. április. 15. 15:15","title":"Vád alá helyezték a Volkswagen volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","shortLead":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","id":"20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17105d6a-6383-465a-a3a3-7cdc1fad5e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. április. 16. 13:21","title":"Szigorú diéta: szuperkönnyű az új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz országúti kerékpáros körversenyt 103. alkalommal rendezik meg akkor.\r

","shortLead":"Az olasz országúti kerékpáros körversenyt 103. alkalommal rendezik meg akkor.\r

","id":"20190415_budapest__rajt_2020_giro_d_italia_olasz_orszaguti_kerekparos_korverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96539c2f-ce7d-4a5b-b6a6-8b9dde09b358","keywords":null,"link":"/sport/20190415_budapest__rajt_2020_giro_d_italia_olasz_orszaguti_kerekparos_korverseny","timestamp":"2019. április. 15. 15:29","title":"Budapestről rajtol jövőre a Giro d'Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]