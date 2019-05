Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","shortLead":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","id":"20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d95a3-7d83-41df-83d2-708d08429bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","timestamp":"2019. május. 17. 11:59","title":"Egy magyarországnyi ember nem megy dolgozni hétfőn a Trónok harca miatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5115c956-0604-4480-83f1-a666d2e6af1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy kínai konszern elvileg befektetne a részben állami horvát cégbe, de egyelőre ez nem történt meg. A cég csődeljárás alá került. ","shortLead":"Egy kínai konszern elvileg befektetne a részben állami horvát cégbe, de egyelőre ez nem történt meg. A cég csődeljárás...","id":"20190517_Bedolt_a_horvat_hajoepito_vallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5115c956-0604-4480-83f1-a666d2e6af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ef2e1-aee9-49bf-9b2d-30a081dcd18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Bedolt_a_horvat_hajoepito_vallalat","timestamp":"2019. május. 17. 13:25","title":"Bedőlt a horvát hajóépítő vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","shortLead":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","id":"20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad689fc-06a0-469d-ba51-4b9c62dec0db","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","timestamp":"2019. május. 18. 19:51","title":"Félóra alatt kivégezte a Lyon a Barcelonát a női BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Etetik magukat, ezért is hizlalnak. Bezzeg a nyers spenótból kevés is elég.","shortLead":"Etetik magukat, ezért is hizlalnak. Bezzeg a nyers spenótból kevés is elég.","id":"20190517_Tobbet_eszunk_a_feldolgozott_etelekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83942d1-f151-48de-b61a-b63cd6161003","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tobbet_eszunk_a_feldolgozott_etelekbol","timestamp":"2019. május. 17. 12:44","title":"Többet eszünk a feldolgozott ételekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százával érkeznek a kidobott műanyagok a Kókusz-szigetek partjaira. A tudósok csak strandpapucsokból majdnem egymilliót számoltak össze. ","shortLead":"Százával érkeznek a kidobott műanyagok a Kókusz-szigetek partjaira. A tudósok csak strandpapucsokból majdnem egymilliót...","id":"20190517_muanyagszemet_indiai_ocean_kokusz_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a0e916-8264-464d-a816-c5817d18c4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_muanyagszemet_indiai_ocean_kokusz_szigetek","timestamp":"2019. május. 17. 17:33","title":"Döbbenetes mennyiségű, 414 millió darab műanyagszemét borít egy ausztrál szigetcsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ee55e5-1fa5-40db-bb5d-e31dc576a574","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megnéztük, mi motiválja az embereket az európai választáson. Bár igazából teljesen mindegy, a többség úgyis úgy gondolja, hogy 10-20 éven belül felbomlik az egész Európai Unió. ","shortLead":"Megnéztük, mi motiválja az embereket az európai választáson. Bár igazából teljesen mindegy, a többség úgyis...","id":"20190517_Terkepen_mutatjuk_meg_mitol_felnek_az_europaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ee55e5-1fa5-40db-bb5d-e31dc576a574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838f2af6-fe03-4c65-b7cb-97953857a94d","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Terkepen_mutatjuk_meg_mitol_felnek_az_europaiak","timestamp":"2019. május. 17. 17:00","title":"Térképen mutatjuk meg, mitől félnek valójában az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép a Facebookra került.","shortLead":"A közös kép a Facebookra került.","id":"20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68aad4e-3976-49a0-8299-20eb07dbb0aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 19. 09:27","title":"A kertben, kisfiával tartott kampányszünetet Dobrev Klára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]