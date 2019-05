Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem korlátozzák.","shortLead":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem...","id":"20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699907ec-6736-487c-bd35-091244134a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 08:59","title":"Mexikóvárosban betiltották a járdasöprést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani felmérés szerint az LMP-nek és a Momentumnak is lehet európai képviselője.","shortLead":"A mostani felmérés szerint az LMP-nek és a Momentumnak is lehet európai képviselője.","id":"20190516_Ugyanannyi_kepviseloje_lehet_a_Jobbiknak_MSZPnek_es_DKnak_is_az_EPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176f3579-70cf-4639-aedc-72ea43aa8271","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Ugyanannyi_kepviseloje_lehet_a_Jobbiknak_MSZPnek_es_DKnak_is_az_EPben","timestamp":"2019. május. 16. 12:06","title":"Ugyanannyi képviselője lehet a Jobbiknak, MSZP-nek és DK-nak is az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és még 34 évig élt.\r

\r

","shortLead":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és...","id":"20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78422043-a635-47b7-ba89-55cae2b94152","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","timestamp":"2019. május. 14. 21:52","title":"Meghalt az a cseh férfi, aki 1984 óta élt átültetett szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","shortLead":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","id":"20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81eae35-7c03-4bef-9e46-20b243bb7d03","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","timestamp":"2019. május. 16. 05:28","title":"Alig szánna többet a kormány jövőre az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","shortLead":"Nem okos, cserébe könnyű és strapabíró mobiltelefont dob piacra az Energizer márka.","id":"20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712beeab-3ffe-4e27-bf9f-c5d07762d73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f0d43-1fce-44b3-b9da-9568ac22f4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_energizer_hardcase_h10_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 15. 09:03","title":"8000 forintért árulják az Energizer új telefonját, amit csak 5 naponta kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]