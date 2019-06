Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet adatbázisába feltöltött új modellszámok.","shortLead":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet...","id":"20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70def4a5-3cad-47e5-9b3e-5d460ea4bc62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","timestamp":"2019. június. 16. 10:03","title":"Nem biztos, hogy jó ötlet most MacBookot venni, újak jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat. A friss tanulmány első eredményei minden túlzás nélkül nevezhetők riasztónak.","shortLead":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és...","id":"20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e6c1c-a163-4538-94a5-2396798edc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","timestamp":"2019. június. 17. 00:03","title":"Rengetegen halnak meg minden évben, mert nem veszik komolyan ezt a tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt hatalmasnak számító trilobitára (háromkaréjú ősrákra) a dél-auszráliai Kenguru-szigeten találtak rá, csupán 30 kilométerre Ausztrália partjaitól.","shortLead":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt...","id":"20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094472dd-2c98-41fb-a2e7-f6c223a15381","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","timestamp":"2019. június. 17. 07:03","title":"Egy hatalmas mélytengeri \"rém\" maradványaira bukkantak 30 km-re Ausztrália partjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok jövőjéről szóló kétnapos szakmai workshopon, a Shop Experience Design Sprinten, ahol 50 résztvevő dolgozott csapatokban a jövő vásárlása, a jövő boltja és a támogató Extreme Digital szolgáltatási lehetőségei után kutatva. ","shortLead":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok...","id":"20190617_shop_experience_design_sprint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830e613-64d0-4232-89d8-bd9a8b5aa7e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190617_shop_experience_design_sprint","timestamp":"2019. június. 17. 14:15","title":"Túlélik-e a boltok az online vásárlás térnyerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b551ba-8934-4702-bb32-ab1734142818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatorvosit végzett Meziane Touati Szarvason tanulta a halszaporítást. ","shortLead":"Az állatorvosit végzett Meziane Touati Szarvason tanulta a halszaporítást. ","id":"20190617_Magyar_halakat_nevel_Algeriaban_a_Fradi_volt_focistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b551ba-8934-4702-bb32-ab1734142818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d46cad-46e5-46bc-876e-83ba70914b56","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Magyar_halakat_nevel_Algeriaban_a_Fradi_volt_focistaja","timestamp":"2019. június. 17. 09:25","title":"Magyar halakat nevel Algériában a Fradi volt focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841990b9-4b6d-4b7c-9395-a95cdd27fa3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség több hónapig nyomozott az ügyben, most átadták az iratokat az ügyészségnek. ","shortLead":"A rendőrség több hónapig nyomozott az ügyben, most átadták az iratokat az ügyészségnek. ","id":"20190616_Allatkinzas_Komlo_rendorseg_allatvedok_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841990b9-4b6d-4b7c-9395-a95cdd27fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83581ad9-561a-4916-9bea-64e5c49fc498","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkinzas_Komlo_rendorseg_allatvedok_bejelentes","timestamp":"2019. június. 16. 10:23","title":"Egy hétig élt volna még a kutya, ha nem tesznek bejelentést az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belharc Szombathelyen.","shortLead":"Belharc Szombathelyen.","id":"20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8e78c-e016-46f3-a9ab-93d5850b15fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","timestamp":"2019. június. 16. 11:35","title":"Már egy fideszes vezető is besokallt a kormánypárti médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]