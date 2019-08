Mint korábban írtuk, nem igazi folytatásról van szó, hiszen mint azt már korábban bejelentették, a Jude Law főszereplésével forgatott nagy sikerű sorozatnak nem lesz második évada. Ám Paolo Sorrentino továbbra is a modern pápaság világát képzelte el a The New Pope című sorozatban.

Az új pápát John Malkovich alakítja majd, mint az az előzetesből is kiderül, hogy Law-nak mi lesz a szerepe, azt még nem tudni, egyelőre annyi biztos, hogy a női szíveket olvasztja rendesen, miközben egy szál fecskében sétálgat a parton.

A kilencrészes sorozat debütálásának dátumáról egyelőre nincs hír, azt viszont lehet tudni, hogy kisebb vendégszerepre beugrik Sharon Stone és a katolikusok által, mondjuk úgy, nem nagyon szeretett Marilyn Manson is.

Az ifjú pápa 2016 októberében debütált a Sky tévécsatornán, majd 2017 januárjában az HBO programjában. Law alakítását Golden Globe-díjra is jelölték.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.