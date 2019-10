Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","shortLead":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","id":"20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e53fd8-12be-4463-8338-3a6edf613d86","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","timestamp":"2019. október. 27. 10:23","title":"Erre a látványra senki nem akar hazaérni: siklók leptek el baranyai családi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","shortLead":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","id":"20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479356b9-0c00-4e98-9d00-9d091ca586b6","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","timestamp":"2019. október. 26. 10:49","title":"Megnevezték a világ legnagyobb szemetelőit: a Coca-Cola vezeti a szégyenlistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","shortLead":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","id":"20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c1990-4093-471a-8915-587fa1ce2313","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","timestamp":"2019. október. 26. 09:06","title":"Négyes karambol, több kilométeres dugó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg baleset történt szombaton délelőtt a magyar sztrádákon.","shortLead":"Rengeteg baleset történt szombaton délelőtt a magyar sztrádákon.","id":"20191026_Tomeges_karambol_az_M1esen_es_az_M3ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ad3aed-bfa7-41a6-b6bf-0932ce694151","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Tomeges_karambol_az_M1esen_es_az_M3ason","timestamp":"2019. október. 26. 10:20","title":"Tömeges karambol az M1-esen és az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította meg egy nagyszabású, hosszú távú kutatás. A tabletták jobban védenek a szívroham és agyvérzés ellen, ha lefekvés előtt veszik be, mintha reggel szedik őket. ","shortLead":"Akkor fejtik ki legjobban a hatásukat a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, ha lefekvés előtt szedik őket – ezt állapította...","id":"20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea578edf-86ef-4a04-bd5c-81035ee9913c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_vernyomascsokkento_gyogyszer_bevetele_mikor_szedjem_be_tanacs","timestamp":"2019. október. 26. 08:03","title":"Kiderült valami fontos a vérnyomáscsökkentőkről – lehet, hogy ön is rosszkor szedi a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","shortLead":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","id":"20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709336eb-07c0-4358-84d9-6acb5be20dd3","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","timestamp":"2019. október. 25. 20:12","title":"Eddig 230 millió forint gyűlt össze az SMA-s Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]