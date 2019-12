Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","shortLead":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","id":"20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6f4518-217a-49e3-a424-3bb543741837","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","timestamp":"2019. december. 03. 21:22","title":"Kiugrott a Óbudai Egyetemen a negyedik emeletről az egyik hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér falra. A műalkotás gazdája a kortárs képzőművészeti piac nagy tréfamestere, Maurizio Cattelan, akinek a műve iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy már a harmadik banánján dolgozik. ","shortLead":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér...","id":"20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32345542-85ca-4097-a8cb-836496468d67","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","timestamp":"2019. december. 05. 11:58","title":"Milliókért kelt el egy falra felragasztott banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf627bc-83b7-488a-a78d-4b7def3797ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar állami hírtelevízió, a Kárpátalján is fogható M1 úgy mutat képeket a Krímről, hogy a félszigetet Oroszország részeként tünteti fel – írják az ukrajnai médiumok. Hangsúlyozzák, hogy az M1 annak ellenére adta a Krímet az oroszoknak, hogy Magyarország hivatalosan Ukrajna részének tekinti a területet.","shortLead":"A magyar állami hírtelevízió, a Kárpátalján is fogható M1 úgy mutat képeket a Krímről, hogy a félszigetet Oroszország...","id":"20191205_Ukrajna_duhos_mert_az_M1_is_Oroszorszagnak_adta_a_Krimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf627bc-83b7-488a-a78d-4b7def3797ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e606-0fba-40f1-beed-a8d2c8b35788","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ukrajna_duhos_mert_az_M1_is_Oroszorszagnak_adta_a_Krimet","timestamp":"2019. december. 05. 10:43","title":"Az ukránok kiszúrták, hogy a magyar köztévé Oroszországnak adta a Krímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott az áramellátó rendszer.","shortLead":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott...","id":"20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058a89a6-4f66-4891-ad8d-2d1b8788eeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","timestamp":"2019. december. 05. 10:19","title":"Szerdán délután megdőlt a magyar áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra...","id":"20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5b7080-b349-41ce-8977-b98cc2d6db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","timestamp":"2019. december. 04. 17:03","title":"Jött egy új funkció a Firefoxba, máshogy mutatja a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében a főváros tematikus utcáiban négy helyszínen. Az ingyenes foglalkozások célja, hogy az ünnepre való készülődés közben se termeljünk szemetet, és minél környezetkímélőbb megoldásokat alkalmazzunk az ajándékok becsomagolására. \r

\r

","shortLead":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében...","id":"20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2169608f-c19e-4f85-9961-7d3cfb4a21e7","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","timestamp":"2019. december. 04. 19:16","title":"Lehet zero waste a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]