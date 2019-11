Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","shortLead":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","id":"20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914b7a37-07dd-4138-81f2-226f80c07dd8","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","timestamp":"2019. november. 13. 10:40","title":"Robert De Niro fontos díjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás a színházakban. Legújabb filmje szórakoztató rendszerkritika, október 23-án viszont Karácsony Gergellyel állt egy színpadon. Portréinterjú Nagy Zsolttal.","shortLead":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás...","id":"201945_nagy_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7c837-6106-4de9-a13e-05a527bd4da2","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_zsolt","timestamp":"2019. november. 13. 11:00","title":"Nagy Zsolt: \"Taccsra tesznek, ha ellenvéleményed van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint megtörtént az első olyan operáció, amelyet az e-cigarettázás okozta károsodás miatt hajtottak végre egy páciensen. A helyszín az Egyesült Államok.","shortLead":"A szakértők szerint megtörtént az első olyan operáció, amelyet az e-cigarettázás okozta károsodás miatt hajtottak végre...","id":"20191112_elektromos_cigaretta_e_cigi_halaleset_tudoatultetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f6bb4-1ebd-4493-8455-d4c0caca741f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_elektromos_cigaretta_e_cigi_halaleset_tudoatultetes","timestamp":"2019. november. 12. 17:17","title":"E-cigarettázás miatt kellett átültetni egy férfi tüdejét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","id":"20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e58b60-786c-4ef8-9af1-d029ad9705c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. november. 13. 06:41","title":"Szinte vadonatúj Ferrari F40-et vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","shortLead":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","id":"20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255664b0-b5b3-4ca5-9116-481cd8637d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","timestamp":"2019. november. 12. 15:21","title":"Ez nem fog tetszeni a kormánynak: minimális tao-kulcsot szeretne az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amszterdamra lassan kiteszik a megtelt táblát.","shortLead":"Amszterdamra lassan kiteszik a megtelt táblát.","id":"20191112_Hollandia_kitalalta_hogyan_korlatozna_a_tul_nagy_turistaforgalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b100d-9c1b-49da-8b5d-0ec6230cb3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Hollandia_kitalalta_hogyan_korlatozna_a_tul_nagy_turistaforgalmat","timestamp":"2019. november. 12. 14:45","title":"Hollandia kitalálta, hogyan korlátozná a túl nagy turistaforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Próbáljon hinni a szemének!","shortLead":"Próbáljon hinni a szemének!","id":"20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c9679-0d88-4256-8f28-69977932ae36","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","timestamp":"2019. november. 13. 10:17","title":"Így kell Lego-pizzát sütni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]