Nagy-Britanniában 1890 óta minden évben ezernél is több embert tüntetnek ki az új év kezdetén. A hagyomány folytatódik idén is, a kormány pedig már közzé is tette a kitüntettek listáját. De idén kicsit többet is:

véletlenül nyilvánosságra hozták mindannyiuk lakcímét is.

A leghíresebb díjazott Elton John, de sportolók, politikusok, tévés személyiségek is szerepelnek a listán, a legkevésbé pedig valószínűleg a néhány kitüntetett rendőr örül annak, hogy rövid időre nyilvános adat lett a lakcíme. A BBC azt írta: a kormány már el is tüntette a listát, de az internet nem felejt. Az esetet már vizsgálja az illetékes hivatal, bár a BBC-nek nyilatkozó jogász szerint így, hogy nem szándékos szivárogtatás volt, hanem véletlen hiba, kisebb büntetésre számíthat a kormány.