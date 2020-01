Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","id":"20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13807cae-0050-4eb6-95a7-73de6d1b0086","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 03. 10:55","title":"A kiskunmajsai halálos gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","shortLead":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","id":"20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595548ff-68c6-43f8-a37a-8f5e5d0f13ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 02. 17:48","title":"Lemondott miniszteri tisztségeiről Netanjahu ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","shortLead":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","id":"20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dec525-9707-4bf5-ad70-4a9513eb64ec","keywords":null,"link":"/elet/20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","timestamp":"2020. január. 03. 05:28","title":"A köd mellé jöhet egy kis ónos szitálás és hószállingózás is ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1eb336-0c35-4369-b0d2-0f73134fcb1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Las Vegas-i ház elől raboltak el egy nőt.","shortLead":"Egy Las Vegas-i ház elől raboltak el egy nőt.","id":"20200102_Brutalis_emberrablast_rogzitett_a_kamera__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1eb336-0c35-4369-b0d2-0f73134fcb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f58a30-fd4e-4f46-814f-6c685aa0123c","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Brutalis_emberrablast_rogzitett_a_kamera__video","timestamp":"2020. január. 02. 14:41","title":"Brutális emberrablást rögzített a kamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6c8f-6dd1-4813-88fc-858eade317ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hívatlan vendégek rokonukkal és fegyverekkel tértek vissza a házhoz. ","shortLead":"A hívatlan vendégek rokonukkal és fegyverekkel tértek vissza a házhoz. ","id":"20200102_Teglakkal_es_karddal_estek_egymasnak_szilveszter_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6c8f-6dd1-4813-88fc-858eade317ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5395bae9-d708-40c9-bcc7-a6542f9b413c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Teglakkal_es_karddal_estek_egymasnak_szilveszter_este","timestamp":"2020. január. 02. 22:03","title":"Téglákkal és karddal estek egymásnak szilveszter este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","shortLead":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","id":"20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12dc9e6-fef3-4a95-a7f5-31611ea4f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","timestamp":"2020. január. 03. 05:48","title":"A magyarok fele használta már az e-közigazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk.","shortLead":"Többnyire gyengén felhős, csapadékmentes időre számíthatunk.","id":"20200102_idojaras_januar_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9c4f50-cdfc-4126-a721-34650e3da965","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_idojaras_januar_2","timestamp":"2020. január. 02. 05:08","title":"Párás, ködös reggel után kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","shortLead":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","id":"20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966232ad-2f59-4ac3-911a-28de9cf21700","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","timestamp":"2020. január. 02. 21:54","title":"Tizenkét beteget kellett kórházban kezelni a budaörsi szakrendelőben végzett műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]