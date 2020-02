Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","shortLead":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","id":"20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fda5d-1b66-487a-b26e-fa8fec6a7664","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","timestamp":"2020. február. 19. 08:47","title":"Ötmillió forintos büntetést kapott a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","shortLead":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","id":"20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cc656-18a4-460c-9621-8ff4bcce8795","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Erzsébet királynő alaposan összezavarta Harry herceg és Megan Markle terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós csalók rendőrkézen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós...","id":"20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c244b9-b710-4af1-ae99-1117c830ce6c","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","timestamp":"2020. február. 18. 17:30","title":"Radar360: Három magyar kórházi karanténban, egy repülőnyi ember ragadt egy gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz fordult, a testület pedig neki adott igazat. A következmény a Google-t is érinti, de annál is jobban a kritikát megfogalmazó felhasználót.","shortLead":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz...","id":"20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fb5cc-2e76-4d36-bb75-c507af00e827","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","timestamp":"2020. február. 19. 11:03","title":"Rossz értékelést írt a fogorvosról, a Google-nek ki kell adnia az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","id":"20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb178c-ea0d-4b9f-b410-5222a52ba00e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","timestamp":"2020. február. 19. 10:04","title":"Lewis Hamilton tiltakozásból lett vegán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani extrém körülményeket. Ehhez kérnek most segítséget.","shortLead":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani...","id":"20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3e2f07-27e4-4a1b-98fb-a15890d658a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","timestamp":"2020. február. 18. 17:19","title":"Szeretne pénzt kapni a NASA-tól? Csak egy kütyüt kell megterveznie hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás...","id":"20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26da363-55de-4bc8-9847-fbaa469a1c37","keywords":null,"link":"/360/20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","timestamp":"2020. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Vizsgálat Ryanair-ügyben, hamarosan indul az űrturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]