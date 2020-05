Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most kísértetiesen rímel a karanténhelyzetre. Szeptemberben érkezik az új Szilárd-album, ez a beharangozója.

„Ehhez a dalhoz eredetileg nem terveztem videót, viszont a kialakult helyzet, a karantén, a kilátástalanság és a szorongással vegyes reménykedés arra ösztönzött, hogy mégis ezt a dalt mutassam meg elsőként a már kész vadiúj EP-m anyagából. Amikor tavaly ősszel Stuttgartban felvettük a dal végső változatát, akkor még nem sejtettem, hogy a szövege így rímel majd a mára” – meséli Balanyi Szilárd

„Maga a dal is csak egy ötlet volt, amit a stúdióban megmutattam Bencének és Viktornak (Bátor Bence dob, Paczári Viktor basszusgitár – a szerk.), akik öt perc múlva már ki is találták, hogy mit játszanak rá, és gyorsan fel is vettük. A klip érdekessége, hogy telefonnal rögzítettük. Mindhárman az otthoni körülményekből a maximumot kihozva. Próbáltunk egy nem szokványos karanténvideót csinálni, és szerintem sikerült.”

A klip vágója Vadas Géza volt. A Quimbyből is ismert Szilárd tavaly tért vissza szólóprodukciójával a színpadokra Galambos Dorina és Kiss Flóra társaságában, de gyakori vendégük Schoblocher Barbi is. A Mondd vagy súgd a szeptember 18-án érkező Ego tréning című EP-n kap helyet, de addig is érdemes lesz figyelni, ugyanis a formáció őszig még két új izgalmas klippel jelentkezik.