[{"available":true,"c_guid":"739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","shortLead":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","id":"20200603_orokbefogadas_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810fff76-60d1-4252-b14e-5687c6781fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio","timestamp":"2020. június. 03. 20:45","title":"Öt művész üzeni: Minden szülőnek szüksége lenne az örökbefogadó tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google folyamatosan tökéletesíti keresőmotorja működését, hogy a felhasználók minél relevánsabb találatokat kapjanak. Ehhez kapcsolódóan készítettek el egy \"új\" funkciót is, amely láthatóbb módon jelzi a keresett információt.","shortLead":"A Google folyamatosan tökéletesíti keresőmotorja működését, hogy a felhasználók minél relevánsabb találatokat kapjanak...","id":"20200604_google_kereses_kereso_talalati_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff7297-3b55-49f3-b764-8319c503d287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_kereses_kereso_talalati_oldal","timestamp":"2020. június. 04. 13:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával erősített a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az expozé hangzik el a mai vitán.","shortLead":"Csak az expozé hangzik el a mai vitán.","id":"20200604_trianon_emlekules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81707f8d-cf32-4174-b6d8-825a1380387e","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_trianon_emlekules","timestamp":"2020. június. 04. 08:59","title":"Se a kormánypárti, se az ellenzéki frakciók nem kapnak szót a Trianon emlékülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","shortLead":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","id":"20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4835e09f-59a8-42e6-9b32-b3d9b39125ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","timestamp":"2020. június. 02. 20:23","title":"Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kibillent békénket gyakran az álmok segítik visszaállítani, méghozzá sajátos, ellentétekre épülő munkával. Nógrádi Csilla pszichológus nemrég megjelent, Álomnapló című könyvének részletéből kiderül, hogyan is történik ez a fajta gyógyítás. ","shortLead":"Kibillent békénket gyakran az álmok segítik visszaállítani, méghozzá sajátos, ellentétekre épülő munkával. Nógrádi...","id":"20200604_Lelkunk_immunrendszerenek_ezert_is_van_szuksege_almokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae3fac-9b32-45e7-bb2e-ab40ca5d73ac","keywords":null,"link":"/360/20200604_Lelkunk_immunrendszerenek_ezert_is_van_szuksege_almokra","timestamp":"2020. június. 04. 14:00","title":"Lelkünk immunrendszerének ezért is van szüksége álmokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","shortLead":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","id":"20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5467ca7-7f9e-4a85-8fb4-654370b40e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","timestamp":"2020. június. 03. 10:49","title":"\"Szigorú tekintetet\" kapott a legújabb Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli pályára a SpaceX.","shortLead":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli...","id":"20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e2ffc-bd71-4850-8313-3a79d82706b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","timestamp":"2020. június. 04. 08:33","title":"Amíg ön aludt, Elon Musk újabb műholdsereget indított útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki egészen elérzékenyült, mást viszont hidegen hagy a gyakorlati következményekkel nem járó változás. ","shortLead":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki...","id":"20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e86e5-0f99-43c7-b2c7-addb21decb70","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"\"Legalább a szabadság emlékét visszahozza\" – Így lett Csongrád Csanád is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]