Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli...","id":"20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbcc1c8-34cb-42c1-9658-9ac7fcd42876","keywords":null,"link":"/360/20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:50","title":"Radar360: Tüntetést ígérnek a színművészetisek, óriási robbanás Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","shortLead":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","id":"20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292aca99-0332-4734-a78c-816243896aab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Három új rovarhotelt helyezett ki Budapesten a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi úszik rajtuk és bennük.","shortLead":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi...","id":"20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0e2b3-04c8-43a5-be92-eb158421d62b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:32","title":"Nem sokat ér, ha csak az óceánok felszínéről szedik le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","shortLead":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","id":"20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e2c03-ece4-46ad-8098-455803292616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:28","title":"A külügy szerint azért voltak drágák a kínai lélegeztetőgépek, mert sokat rendeltek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f998ef-1bce-4864-944a-a170ff066e3a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Tornyai János Múzeum régészei páratlan tárgyakat találtak a tervezett tram-train nyomvonalán végzett feltárás során. ","shortLead":"A Tornyai János Múzeum régészei páratlan tárgyakat találtak a tervezett tram-train nyomvonalán végzett feltárás során. ","id":"20200805_hodmezovasarhely_tram_train_regi_targyak_feltaras_asatas_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f998ef-1bce-4864-944a-a170ff066e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2180912-06d6-4e40-a0df-716d28e0220d","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_hodmezovasarhely_tram_train_regi_targyak_feltaras_asatas_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:18","title":"Már nyolcezer tárgyat találtak a régészek a hódmezővásárhelyi tram-train vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult a cég, a cseh, a szlovák és a magyar boltokban is változások jöhetnek.","shortLead":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult...","id":"20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674c19c-fe1a-47a4-9760-3257b57c56bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:11","title":"Magyar Nemzet: Csoportos létszámleépítés fenyeget a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","shortLead":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","id":"20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f60cb93-8384-4f0d-beeb-f3fedaef548b","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:08","title":"Létrával jött száz menekült a kerítéshez, volt, aki a rendőröket provokálta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]