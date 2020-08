Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","shortLead":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","id":"202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d39262-6774-4fe4-9cf7-c2a4d6d55b47","keywords":null,"link":"/360/202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:00","title":"Salamoni döntéssel lehet működőképes Budapest két szabadtéri színpada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem változott vasárnap óta.","shortLead":"Az elhunytak száma nem változott vasárnap óta.","id":"20200817_30_uj_koronavirusfertozottet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc24d26-e53c-4fcc-be9c-b92d8b817eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_30_uj_koronavirusfertozottet_regisztraltak","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:21","title":"30 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális tanácsadó kézikönyv a HVG ajánlójában.","shortLead":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális...","id":"20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3f9bc-606d-4713-9060-42811d8770cb","keywords":null,"link":"/360/20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:15","title":"Mit tanult a fiatal Orbán a lengyel ellenzéktől? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött az utódlásért folytatott harc a két Perzsa-öböl menti monarchia uralkodócsaládjaiban. A nemzedékváltásra kritikus időkben kerülhet sor, de még a koronavírus-járványnál is erősebb lehet a hatása az amerikai befolyásnak.","shortLead":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött...","id":"202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a284c763-068f-4dbb-aec4-3beb148f6eea","keywords":null,"link":"/360/202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:00","title":"Két arab olajhatalomnál is élesedik a trónkövetelők harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","shortLead":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","id":"20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec6228-1d03-4f30-8017-51386354ec5c","keywords":null,"link":"/elet/20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:44","title":"Félbeszakította az interjút a portugál elnök, majd a vízbe ugrott, hogy megmentsen két nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a199b1-5230-4ed3-a4fc-2590b8062c29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg kihívást tartogat az otthoni munkavégzés, erről pedig egy nem mindennapi kérdéssort követhetünk végig Litkai Gergely és egy önkéntes segítségével. ","shortLead":"Rengeteg kihívást tartogat az otthoni munkavégzés, erről pedig egy nem mindennapi kérdéssort követhetünk végig Litkai...","id":"20200817_Duma_Aktual_Home_office_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a199b1-5230-4ed3-a4fc-2590b8062c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27de09c9-9655-4b7f-8066-f1433e748a06","keywords":null,"link":"/360/20200817_Duma_Aktual_Home_office_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:00","title":"Ön panda vagy kobra? A Duma Aktuál home office tesztjéből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: közösen, zuhanás, félsziget, lövedék, Pilátus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e73a6f-c0c6-459e-81cb-da531ce45190","keywords":null,"link":"/360/20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergelynek már elege van a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden tehetetlenség, és az ebből adódó kreativitás is.","shortLead":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden...","id":"20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8a953-1156-4fa3-b613-67b276da45d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:51","title":"Máté Gábort így még nem látta a gardróbjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]