Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","shortLead":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","id":"20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89d7c2e-c2db-4b0a-a631-2b4f1ddd2979","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","timestamp":"2020. december. 13. 09:57","title":"Mi lesz karácsonykor? Hó nem sok, de eső eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"","category":"itthon","description":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","shortLead":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","id":"20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41676b9-3887-49cc-8322-4def9e5bdcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","timestamp":"2020. december. 12. 14:10","title":"Egy zsák krumplival hálálja meg a Külügyminisztérium a dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","shortLead":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","id":"20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fdebb2-5ce0-46a6-933f-0e79f19dcfb8","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","timestamp":"2020. december. 13. 21:42","title":"Új tantervet készített az SZFE vezetése, februárban „pótolhatnak” a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776f865-7dd1-4e23-b0d5-2d2f5212bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","timestamp":"2020. december. 12. 19:53","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, most kiderül, milyen lesz a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával, a horvátországi nyaraláson elkapta a koronavírust. Egy hétig kórházban volt, néhány napig abban sem volt biztos, hogy túléli. Czutor Zoltán zeneszerző ennek ellenére úgy gondolja, hogy „a Jóisten mindig a tenyerén hordozza”, ezért is igyekszik ebből visszaadni valamit. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával...","id":"20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bc7-083d-42d0-817b-eaa36c0c6c29","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","timestamp":"2020. december. 13. 12:00","title":"Czutor Zoltán: Két-három napig abban sem voltam biztos, hogy megmaradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak egy beszédhangban térnek el. A négylábúak ilyen jellegű figyelmi beállítódása lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb kutya élete során csak kevés szót tanul meg felismerni – ezt állapították meg az MTA–ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak...","id":"20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac17ca3-2351-40bc-9d38-f0e6e810c775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","timestamp":"2020. december. 12. 12:03","title":"Hasznos felfedezés: a kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]