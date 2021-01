Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","shortLead":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","id":"20210128_szte_modellvaltas_kozteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d3b5d-3202-4d7d-bb94-0eae9af8c043","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_szte_modellvaltas_kozteve","timestamp":"2021. január. 28. 07:44","title":"A köztévén már tényként kezelték az SZTE modellváltását, holott még nem is szavaztak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok és családjuk úgy tudta, hogy néhány hónapig egy gyárban dolgoznak majd – ehelyett egyenesen Auschwitzba szállították őket. Részlet Heather Dune Macadam 999 fogoly című könyvéből.","shortLead":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok...","id":"20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724b17f-2be9-46ab-a395-661d196d0bb4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","timestamp":"2021. január. 27. 19:15","title":"Minek akarna bárki is tizenéves lányokat elvinni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","shortLead":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","id":"20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b9861-3a5b-4d24-9975-f6aed3a9f23d","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","timestamp":"2021. január. 27. 10:58","title":"Az állam átvette a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eea8e4-a4c8-4d06-aa2b-d8a150313bda","keywords":null,"link":"/360/20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","timestamp":"2021. január. 28. 07:49","title":"Radar360: Kivonul a Frontex, jön egy melegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól függetlenül lehet használni a mosdót.","shortLead":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól...","id":"20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59fde-8950-4109-9358-ec650bac250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","timestamp":"2021. január. 27. 15:13","title":"Ingyenes közvécékereső appot készített egy zuglói középiskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","shortLead":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","id":"20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593a638a-1f18-42ca-a885-769ffe767b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","timestamp":"2021. január. 27. 14:25","title":"Kúria: Egyelőre nem követelhet négy oldalt az ingyenes lapokból a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]