Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt AI-stratégia nélkül egyre nehezebb lesz előre jutni az üzleti életben. A Microsoft ezért állította össze a felső vezetők tapasztalataira és esettanulmányokra épített AI Business School tananyagát, amely 2021 februárjától a BGE és a Szegedi Tudományegyetem kurzusaiba is beépül.","shortLead":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt...","id":"20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dcf278-e0b4-4660-b9b8-007ceb260454","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","timestamp":"2021. március. 02. 14:30","title":"Mesterséges Intelligencia az üzlet szolgálatában: két magyar egyetemen is speciális képzés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre. Korábban Donald Trump és Jair Bolsonaro is csodaszerként tekintett a gyógyszerre.","shortLead":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre...","id":"20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e5fd43-8c2c-4f60-bb25-c7002524f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","timestamp":"2021. március. 02. 07:26","title":"A WHO erős ajánlást tett Trump koronavírus-megelőzésre szedett gyógyszere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított csatlakozóhely. Lehet, hogy a következő MacBook Pro esetében már nem lesz mire ácsingózni.","shortLead":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított...","id":"20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abc7d25-b019-43b9-a0a7-fa3d3fc4f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","timestamp":"2021. március. 03. 09:33","title":"Rég áhított csatlakozóhelyeket kaphat a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","id":"20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2fc40-228f-473e-bdb1-41ed9756bd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","timestamp":"2021. március. 02. 05:51","title":"Kizuhant az ötödikről egy fiatal lány a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Josep Maria Bartomeut hétfőn vették őrizetbe és éjszakára is benntartották a BarcaGate miatt. Az tavaly kirobban ügy lényege, hogy a katalán klub volt elnöke egy külsős PR-céget busásan megfizetve igyekezett elnyomni az őt kritizáló hangokat a közösségi médiában.","shortLead":"Josep Maria Bartomeut hétfőn vették őrizetbe és éjszakára is benntartották a BarcaGate miatt. Az tavaly kirobban ügy...","id":"20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615dc56-f576-437f-b56f-d1abc9de6dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2021. március. 02. 16:10","title":"Szabadlábra helyezték a Barcelona volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Fidesz 12 képviselője távozik az Európai Néppárt parlamenti frakciójából a képviselőcsoport alapszabály-módosítása miatt, de a KDNP-s Hölvényi György egyelőre marad.","shortLead":"A Fidesz 12 képviselője távozik az Európai Néppárt parlamenti frakciójából a képviselőcsoport alapszabály-módosítása...","id":"20210303_A_Fidesz_kilep_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740c5ec-27e8-4835-a801-f586cd81f08a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Fidesz_kilep_a_Neppartbol","timestamp":"2021. március. 03. 11:25","title":"A Fidesz kilép a Néppárt frakciójából, de a KDNP marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efba8a9-df25-4310-b723-3a96952750fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"A magyar zsüritagokat lenyűgözte a 2021-es Év Autója, most Ön is szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]