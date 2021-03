Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","shortLead":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","id":"20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028481e5-68fb-46d4-815a-44cd63129725","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","timestamp":"2021. március. 03. 10:06","title":"Megtalálták a rendőrök a Pesti úti ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai uniós regisztrációs eljáráson.","shortLead":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai...","id":"20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18902852-bb4c-4a58-b982-8ea441ac07b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. március. 03. 06:15","title":"A szlovák államfőnek nem tetszik az orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","shortLead":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","id":"20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66d02-7fd5-48bc-a189-899d5f6f02d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","timestamp":"2021. március. 02. 15:03","title":"Felszállt az ausztrálok pilóta nélküli gépe, ami pajzsként védhet más repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben sokan nem tartják be a biztonsági intézkedéseket.","shortLead":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben...","id":"20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c03960-4639-4777-b08f-6110359da2de","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 02. 18:40","title":"Súlyos járványhelyzetről számolt be a komáromi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","shortLead":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","id":"20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34be7a75-60f5-4c59-ab3a-a04c356fe202","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","timestamp":"2021. március. 03. 11:11","title":"Rejtélyes kóbor macska támadása miatt hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem tudnak a világhálóra kapcsolódni?

","shortLead":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem...","id":"20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d15be-b4ec-49b0-af56-df2c48afffc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Az iskolások százmilliói fizethetik meg a vírusválság árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]