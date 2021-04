Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","shortLead":"Korábban a lettek is felfüggesztették, később azonban újraindították az oltóanyag használatát.","id":"20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec6249-6b2c-4b19-b795-250772000ef6","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_astrazeneca_vakcina_dania_lettorszag","timestamp":"2021. április. 15. 05:47","title":"Átvenné a dán AstraZeneca-készletet Lettország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","shortLead":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","id":"20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ab4880-28d0-43cc-81b9-de400d17ca6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","timestamp":"2021. április. 15. 11:29","title":"Csak kitalálta a pénzszállító, hogy megpróbálták kirabolni, mert unta a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után a Liverpoolban elért gól nélküli döntetlennel harcolta ki a továbbjutást szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után...","id":"20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c0f6e1-12fb-4bff-8498-045e14389691","keywords":null,"link":"/sport/20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","timestamp":"2021. április. 15. 05:26","title":"Összeállt az elődöntő mezőnye a BL-ben, a ManCity és a Real Madrid is bejutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","id":"20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05af1a-d0f0-4a75-bfce-d765b02994cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","timestamp":"2021. április. 15. 11:21","title":"400 lóerő 3 hengerből: nagyon megvadul a Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","shortLead":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","id":"20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfeaf84-ccbc-42ff-a8fb-e5111119ec0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","timestamp":"2021. április. 15. 12:36","title":"Három híresség is elmondja a kormány videójában, hogy miért fontos a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.



","shortLead":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat...","id":"20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc60be-7b57-43b7-bb96-02ba5e15b772","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","timestamp":"2021. április. 15. 13:30","title":"Ön is elvárások csapdájában vergődik? Van remény a szabadulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","shortLead":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","id":"20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04526-a45a-421f-9b87-d6282accd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","timestamp":"2021. április. 16. 08:02","title":"Felnyíló hídon ugratott át egy sietős autós Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]