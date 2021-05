Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett, minden korábbinál átfogóbb nemzetközi tudományos kutatás. ","shortLead":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett...","id":"20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6f120-4802-43a5-8fb6-99b3f628e1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","timestamp":"2021. május. 03. 09:03","title":"Feloldották a titkosítást a képekről: minden korábbinál gyorsabban olvad a világ csaknem összes gleccsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","id":"20210501_otoslotto_nyeremenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660d93f-4a62-4365-8903-2088ad647001","keywords":null,"link":"/elet/20210501_otoslotto_nyeremenyek","timestamp":"2021. május. 01. 20:41","title":"Ezt az öt számot biztosan nem találta el a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","id":"20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25d73b3-f03e-4003-8eea-373c8e03e942","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","timestamp":"2021. május. 01. 17:37","title":"Meghalt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, volt miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab87081-f323-43bc-aec1-d0642753fc8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy mobil van a sofőr kezében, de kiderült, hogy az árut sem szállíthatta volna, sőt nem is ülhetett volna a volán mögött. ","shortLead":"A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy mobil van a sofőr kezében, de kiderült, hogy az árut sem szállíthatta volna...","id":"20210502_Mobillal_a_kezeben_allitottak_meg_a_kamionost_de_kiderult_hogy_van_meg_baj_boven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab87081-f323-43bc-aec1-d0642753fc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c9a0c5-f02b-44d0-a814-76bca92776e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Mobillal_a_kezeben_allitottak_meg_a_kamionost_de_kiderult_hogy_van_meg_baj_boven","timestamp":"2021. május. 02. 16:30","title":"Mobillal a kezében állították meg a kamionost, de kiderült, hogy van még baj bőven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt – egyre több és nagyobb veszély fenyegeti a mezőgazdasági terményeket, egyebek mellet az egyik legfontosabbat, a búzát is. A növekvő igények kiszolgálására és a termést veszélyeztető kihívásokra is van válasz, amit úgy hívnak, precíziós termelés. Ezúttal az egyik alapvető élelmiszer, a száraztészta gyártásához szükséges alapanyagok, a búza és tojás termelésében bekövetkezett gyökeres változásokat vesszük számba. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt –...","id":"20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d4004e-1ada-42ea-91f3-a937b6de833c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","timestamp":"2021. május. 03. 10:35","title":"Amikor mindenki nyer: így lesz a 21. században tyúkból tojás, magból búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget ért a Juventus egyeduralma","shortLead":"Véget ért a Juventus egyeduralma","id":"20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b2d3a-1830-48e6-8e66-c20b901baea1","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","timestamp":"2021. május. 02. 17:11","title":"Olasz bajnok az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]