[{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","shortLead":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","id":"20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5a874-2bf6-4d40-b936-6f140868143d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 18. 16:03","title":"Változást jelentett be a Pfizer oltásánál az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","shortLead":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","id":"20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd689f1b-5a58-4d91-ba40-c601e5251238","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 17. 22:57","title":"Hollandia bejutott a legjobb 16 közé, Budapesten játssza a nyolcaddöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi forgatásokra.","shortLead":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi...","id":"20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff53d97d-a1fe-496d-a491-ece06d562c21","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","timestamp":"2021. június. 18. 12:36","title":"Akár 170 milliárd forint filmes bevételtől eshet el Magyarország a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Uniós átlagban még mindig le vagyunk maradva az autók számában, de ami a kocsik átlagéletkorát illeti, más tagállamok sem állnak sokkal jobban.","shortLead":"Uniós átlagban még mindig le vagyunk maradva az autók számában, de ami a kocsik átlagéletkorát illeti, más tagállamok...","id":"202123_motorizacio_egyre_no_azautok_atlageletkora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd574d6-7e3d-4ab5-8f89-821a7ef4c398","keywords":null,"link":"/360/202123_motorizacio_egyre_no_azautok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 18. 12:00","title":"Egyre idősebb autókkal járnak a magyarok, Trabantból is fut még tízezer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen csekély az esély. A továbbjutás azonban akkor kerül csak kilométeres távolba, ha a németek szombaton diadalmaskodni tudnak a portugálok fölött. Esélylatolgatás a szombati magyar-francia mérkőzés előtt. ","shortLead":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen...","id":"20210619_magyar_francia_beharangozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b74a5f-51d5-4fa7-8f5b-1e6b63a930af","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_magyar_francia_beharangozo","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Egy cél lehet a franciák ellen: boldoggá tenni a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","shortLead":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","id":"20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fceb406-4fbc-44fe-a21d-f157e94889e0","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 18:05","title":"Arra kéri az UEFA a játékosokat, hagyják békén a kólásüvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","shortLead":"A kirendelt szakértő három hónap után visszadobta az ügyet, a nyomozás gyakorlatilag egy helyben állhat.","id":"20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8797ce88-0b3e-4b98-8fed-5b634a8364d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_halalos_sikloernyos_mentes_ugy_szakerto","timestamp":"2021. június. 18. 12:45","title":"Se gyanúsított, se szakértő nincs a tavalyi halálos siklóernyőmentés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]