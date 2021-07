Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","shortLead":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","id":"20210630_Bill_Cosby_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be4d12-37eb-459e-a560-c172f38ab7dd","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Bill_Cosby_borton","timestamp":"2021. június. 30. 20:21","title":"Kiengedik a börtönből az erőszakért elítélt Bill Cosby-t, mert szabálytalanságot követtek el a tárgyalása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is szükség van, az államadósság magas szintje pedig akkor okozhat bajt, ha rossz célra költik el a pénzt – erről is beszélt Surányi György a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is...","id":"20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f06f24-bead-44f6-ab5b-bba9618a29cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","timestamp":"2021. június. 30. 15:01","title":"Surányi György: nem az eladósodásból lehet nagy baj, hanem abból, ha a betont is betonba öntjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán Viktor. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy várhatóan kötelezettségszegési eljárást indítanak a homofóbtörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán...","id":"20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522dd9d-43c1-4790-9c5e-af90cdccdbf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","timestamp":"2021. július. 01. 19:43","title":"Von der Leyen: Kötelezettségszegési eljárás várható a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","shortLead":"A vád szerint a bankosok kihasználták, hogy a fiók kis létszámú volt, és azt, hogy ellenőrzés nem nagyon történt.","id":"20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adacd2-0896-4967-a92e-18aaff121ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_takarekbank_bank_banki_alkalmazott_debreceni_torvenyszek_sikkasztas","timestamp":"2021. június. 30. 11:28","title":"Két takarékbanki alkalmazott 400 millió forintot nyúlt le több tucat ügyféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","shortLead":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","id":"20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60b482-1855-4ebe-98da-8a5471ddd609","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 14:03","title":"A világ legapróbb technológiai eszközét alkották meg izraeli kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]