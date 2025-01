Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","shortLead":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","id":"20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21.jpg","index":0,"item":"eeca9b26-242c-4648-a3b3-5105b5d70645","keywords":null,"link":"/sport/20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","timestamp":"2025. január. 08. 12:02","title":"„Valahol abba kell hagyni” – bejelentette Didier Deschamps, hogy mikor hagyja ott a francia válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint a vezető fideszes politikusok a maguk és családjuk gazdagítására használják hatalmi pozíciójukat. A cégcsoport nem tud arról, hogy szankciós eljárás indult volna a miniszterelnök veje ellen.","shortLead":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint...","id":"20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"bacf3ea1-7a85-47f6-b711-a98e866b85ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:51","title":"BDPST Group: Nincs tudomásunk arról, hogy Tiborcz István esetében szankciós folyamat indult volna az Egyesült Államok részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","shortLead":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","id":"20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f.jpg","index":0,"item":"a50de51a-a6dc-47eb-bb97-91718ab4eea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","timestamp":"2025. január. 09. 17:24","title":"Kitűzték az időközi választás időpontját a lemondott Varju László választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem csak a határellenőrzés volt a várakozás oka Románia schengeni csatlakozása előtt sem.","shortLead":"Nem csak a határellenőrzés volt a várakozás oka Románia schengeni csatlakozása előtt sem.","id":"20250109_mav-roman-hatar-varakozas-allamtitkar-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8.jpg","index":0,"item":"952d96d1-a550-43a3-93d5-dddb30d4c49d","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_mav-roman-hatar-varakozas-allamtitkar-valasz","timestamp":"2025. január. 09. 16:51","title":"Megmagyarázta az államtitkár, miért vesztegelnek továbbra is a vonatok a román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban a készpénz mint fizikai létező odaadása okozott stresszt, most már a digitális fizetést követő értesítő.","shortLead":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban...","id":"20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013.jpg","index":0,"item":"70dc159a-f68f-446e-bdb9-6a0f14ec762f","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","timestamp":"2025. január. 09. 12:15","title":"Fájdalmas, amikor becsippan a kártyás fizetésről értesítő SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését tükrözi.","shortLead":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését...","id":"20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c.jpg","index":0,"item":"2d403215-4d9d-4239-94b5-75f678d3aa70","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","timestamp":"2025. január. 08. 14:31","title":"Meghalt Peter Yarrow, a Paff, a bűvös sárkány eredetijének szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","shortLead":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","id":"20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"257c3ae4-80fd-4e23-a6ad-07d9c56ed5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","timestamp":"2025. január. 08. 12:54","title":"A finn hatóságok lefoglalták a kábeltépésben érintett tartályhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]