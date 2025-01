Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","id":"20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"8cbb04d3-d0b3-41f0-894a-155b08cae6fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","timestamp":"2025. január. 17. 10:01","title":"Megint drágul a tankolás, egyre fájdalmasabbak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal gyanúsítják, hogy a hivatal havi közel félmillió forintért bérelt egy szolgálati autót, amit azonban az elnök felesége használt magáncélra. Az elnököt emellett hivatali visszaéléssel is gyanúsítják. Bíró Ferenc nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.","shortLead":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal...","id":"20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"42549135-4d81-4228-963d-714cbb608d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 18:36","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az Integritás Hatóság elnökét, mert a felesége hivatali kocsit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","shortLead":"A felújítás papíron tavaly ősszel elkezdődött.","id":"20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/682315a2-64a8-427c-a92d-73b5f6fc815a.jpg","index":0,"item":"887603cf-062b-4132-b047-40265b5de846","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Egy-Tiborcz-kozeli-ceg-szallodava-alakitja-a-Fovam-teri-Burger-King-epuletet","timestamp":"2025. január. 16. 18:07","title":"Egy Tiborcz-közeli cég szállodává alakítja a Fővám téri Burger King épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza családja történetét, az alkoholizmus taszító mindennapi következményeit sem titkolva.","shortLead":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza...","id":"20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59.jpg","index":0,"item":"02d4e189-dc3a-4308-a738-e552da01397f","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","timestamp":"2025. január. 16. 20:45","title":"Grecsó Krisztián: Nem törődtem azzal, hogy megégetem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert. Egy szakember szerint az idei különleges év, ha elég sokan eléggé tudatos pénzügyi döntéseket hoznak, abba belebukhat a Fidesz 2026-ban.","shortLead":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert...","id":"20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"5a033faf-fffb-47f1-a028-2664229fd697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","timestamp":"2025. január. 16. 15:38","title":"Az Orbán-kormány pénzügyi megroppantásához ad praktikus tanácsokat átlagembereknek egy weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini...","id":"20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec.jpg","index":0,"item":"8b96720b-9b66-4fc3-8a72-916ab335e37e","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","timestamp":"2025. január. 16. 18:53","title":"Minden kapcsolat nyomot hagy benned – A Berlinálén versenyez Balogh Mirjána animációs diplomafilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]