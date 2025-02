Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","shortLead":"A 4-es, 6-os előnye megmarad, de kissé változik a Nyugati és a Boráros tér közötti szakasz közlekedési rendje.","id":"20250204_nagykorut-bringasztrada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"3a1a4c05-d1e9-44bd-8a13-4f6d4250e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_nagykorut-bringasztrada","timestamp":"2025. február. 04. 12:33","title":"Jön a nagykörúti bringasztráda – teljesen átalakul az egyik legforgalmasabb fővárosi szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan felszámolják ezt a lehetőséget? És mikor dolgoznak jobban az alkalmazottak: az irodában, egymást inspirálva, vagy ha élvezhetik a távmunka nyújtotta rugalmasságot?","shortLead":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan...","id":"20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d.jpg","index":0,"item":"9f2796bf-dae8-4033-92e6-56ee4bbea584","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","timestamp":"2025. február. 03. 16:06","title":"Termelékenységparanoiában élő menedzserek állnak szemben home office-ra vágyó nőkkel és fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem túl jók a gazdasági kilátások, zsugorodást mutat a Beszerzési Menedzser Index, aminek értéke jóval az átlag alatt alakult januárban. ","shortLead":"Nem túl jók a gazdasági kilátások, zsugorodást mutat a Beszerzési Menedzser Index, aminek értéke jóval az átlag alatt...","id":"20250203_gazdasag-vallalkozas-kkv-bmi-beszerzesi-menedzser-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"e0bb3583-7be9-47d4-a554-b5e302270e21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_gazdasag-vallalkozas-kkv-bmi-beszerzesi-menedzser-index","timestamp":"2025. február. 03. 09:51","title":"30 év óta az ötödik legalacsonyabb a januári BMI, hol van itt repülőrajt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","shortLead":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","id":"20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2.jpg","index":0,"item":"16bb5670-138e-4423-86bc-38dfec53fc22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","timestamp":"2025. február. 03. 17:50","title":"A rossz nemzetközi hangulat a pesti tőzsdét sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BÉT részvényindexe, BUX, valamint az OTP, a Mol és a 4iG árfolyama is zuhant a vámok bejelentését követő első kereskedési nap reggelén.","shortLead":"A BÉT részvényindexe, BUX, valamint az OTP, a Mol és a 4iG árfolyama is zuhant a vámok bejelentését követő első...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-tozsde-bet-arfolyam-otp-mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"def0a4ee-7edf-4fac-aaec-0fd06aa45bb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-tozsde-bet-arfolyam-otp-mol","timestamp":"2025. február. 03. 10:51","title":"A budapesti tőzsde is botlott egyet hétfő reggel az amerikai vámhírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]