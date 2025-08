Van, aki tudatosan választja, van, akinek B terv: mit kell tudni a felsőoktatási szakképzésről?

„Akik szeretnék bebiztosítani magukat, azoknak érdemes a kinézett alapképzési szakhoz közeli, gyakorlatorientált oktatást nyújtó felsőoktatási szakképzést is megjelölniük a jelentkezéskor. Egyrészt azért, mert ha úgy alakul, hogy máshová nem nyernek felvételt, itt is szerezhetnek szakképzettséget, másrészt itt már fél lábbal az egyetemen érezhetik magukat” – így foglalja össze tömören a hivatalos felsőoktatási felvételi portál, a Felvi, hogy mi is az a felsőoktatási szakképzés (FOSZK). Az elmúlt években csökkent ugyan valamennyit az ezekre jelentkezők száma, de továbbra is több ezer diák választja ezt a tanulási utat.

Lényegében tehát az érettségi utáni, gyakorlatorientált képzési formáról van szó, amelyet általában egyetemek, főiskolák hirdetnek meg. Ez a végzettség nem egyenértékű az alapszakos diplomával, ugyanakkor például az ott megszerzett kreditek egy része beszámítható esetleges későbbi egyetemi tanulmányokba, így a FOSZK egyfajta ugródeszka is lehet a felsőoktatásba.