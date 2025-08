Surányi György: Fékek nélkül óriási lyukat üthet a költségvetésben a kormány lakáshitelprogramja

Tanyára is fel lehet venni a 3 százalékos kamatú, állami támogatású lakáshitelt. A program az első lakást vásárlókat célozza, de a kölcsönügyletbe az igénylő szülei is beléphetnek, a megvásárolt ingatlant pedig akár ki is lehet adni. Eladni viszont 5 évig nem lehet.