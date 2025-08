Titokban kipróbálta a sóskúti akkufeldolgozót az Andrada: ömlött a fekete por

A sötétszürke por mindent beborít: a munkások bőrét, ruháját, annyira, hogy az eredetileg világos cipőt is átszínezi, vastagon áll a gépeken és az ipari padlón is, hogy szabályosan írni lehet bele, mint a homokba – ez látható azokon a fotókon és videófelvételeken, amelyeket egy névtelenséget kérő forrás juttatott el lapunkhoz. Állítása szerint a felvételek abban a sóskúti üzemben készültek, amelyben a szlovén tulajdonú Andrada csoport akkumulátor-újrahasznosítót akar indítani.

Olvasói fotó

Eddig nem volt köztudott, de az érvényes engedélyekkel azóta sem rendelkező cég tavaly nyáron próbaüzemet tartott, és a hónapokon át felállított, összeszerelt gépsort le akarta tesztelni még a termelés beindítása előtt. Csakhogy a próba a felvételeket készítő forrásunk szerint nem a várt eredménnyel zárult: az akkugyártás hulladékanyagának darálását, őrlését-zúzását végző gépekből dőlt ki a sötétszürke por. A színe elmondása szerint a grafitnak köszönhető, hiszen ahogy azt előre be is harangozták,

a sóskúti üzemben az akkumulátoripar egyik hulladékanyagát, a grafit bevonatú, nagy tisztaságú réz hordozófóliákat akarják feldolgozni.

Zárt rendszerről volt szó, de ment a „sufnituning”

„Azt mondták, hogy zárt a rendszer, ami az uniós szabványoknak is mindenben megfelel. De már a gépsor összeállítása nagyon nehezen ment, hónapokon át igazi tákolás ment. Először a Kínából érkező szakemberekkel nemigen boldogultak, ezért utána magyar, fémszerkezetekkel és hegesztéssel foglalkozó cégekkel próbálták egyáltalán összerakni a rendszert, de ezek egymás után elmentek, állítólag anyagi okból. A gépsornak az lenne a feladata, hogy több fázisban darálja, őrölje az akkuhulladékot, míg a hermetikusan zárt folyamat végén az összetevőket el nem különíti, szeparálja egymástól. Csakhogy amint bekapcsolták, látszott, hogy az illesztéseknél, de még a repedéseken és lyukakon át is dőlt ki belőle ez a nagyon apró szemű por. Nem csoda, mert igazi sufnituning tákolás ment, volt, hogy sziloplaszttal próbálták betömködni a réseket, ami ilyen nyomásnál egyszerűen nevetséges. Nyáron indult a próbaüzem, de már menet közben látszott, hogy baj van, mert a gépsor mindenhol ontotta magából ezt a gusztustalan állagú szart” – így írta le a helyzetet belső forrásunk, aki a gépek működése során benn járt a sóskúti üzemben. Hozzátette, csak reméli, hogy nem szívott be sokat ebből a grafitos levegőből, illetve ez nem lesz ártalmas az egészségére.

olvasói fotó

Sikerült beszélnünk a sóskúti üzem egyik korábbi dolgozójával is, aki kérdésünkre megnézte a felvételeket és megerősítette, hogy azok valóban a korábbi Orion-csarnokban berendezett helyszínen, a gépek működése során készültek. Kérte, hogy a nevét ne tegyük közzé, főleg, mert két másik társával azt fontolgatja, hogy közösen beperlik a céget. Ugyanis állítása szerint több hónapra eső fizetését nem fizették ki, sőt még a hivatalosan beküldött felmondását sem vették át, hiába dolgozik már régen máshol.

olvasói fotó

Szerinte nem túlzás a másik forrás által használt sufnituning kifejezés, ő is részletesen beszélt arról, hogy „micsoda kókány munka” ment a korábbi munkahelyén.