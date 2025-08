Zólyomi Zsolt parfümőr: Svájci banktulajdonos ügyfeleim klubjában Lölő – már elnézést – csak egy szerencsétlenke lenne

Milyen különös képességeken múlt, hogy bekerült a luxusparfümipar szakmai krémjébe?

A parfümőröket introvertált elmebetegként szokás elképzelni. Hát, azok is vagyunk. Én azzal a különbséggel, hogy van extrovertált énem is. A feladatom az, hogy nem létező, nem látható, nem megfogalmazható, új esztétikai minőségeket alkalmazott művész szintjén hozzak létre, természettudományos igényességgel. Kimagasló orrképesség és illatfantázia is kell hozzá. Furcsa határterülete ez a művészeteknek, a lélektannak, a természettudománynak, no meg a méregkeverésnek.

Első lépésben megszagolja a kliensek bőrét. Milyen messzemenő következtetéseket tud ebből levonni?

Nincs a földön két egyforma illatú ember. Ez is az egyik úgynevezett biometrikus azonosítónk. A parfümiparban ez azt jelenti, hogy a „festővászon” mindenkinél másmilyen. Számunkra, orrok számára az emberek átlátszóak, egyből érzékeljük az illető aktuális hormonális, érzelmi, egészségügyi állapotát. Rettentően idegesít, amikor egyesek folyamatosan túljátsszák az agyukat, kendőzni próbálnak.

Ráérez mások gyenge pontjaira?

Kiskorom óta szerencsés hozzáállásom, hogy nem kell megjátszanom magam. A többiek úgysem hiszik el, hogy nem játszom, ezért a legnagyobb védelem, hogy mindig saját magamat adhatom. Hagyom, hogy mások azt higgyék, nyeregben vannak. Félreértés ne essék, teljesen átlagos embernek tartom magam. Nem vagyok egy Marvel-hős. Előny, egyben hátrány, hogy gyorsabb vagyok emberismeretben, gondolkodásban, élethelyzetek felismerésében, mint az átlagos szaglásúak, de ez fejleszthető adottság. Csak nálunk nagyon magas szintről és ösztönösen indul.

Kedvenc mondása, hogy a jó parfüm veszélyes fegyver. Ez saját tapasztalata?