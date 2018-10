Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé tartozik, de a nála ügyesebbek is rajtavesztettek.","shortLead":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé...","id":"20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af17f1-9db8-467f-b011-3b1d26772994","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","timestamp":"2018. október. 27. 14:24","title":"Hogyan kapják el a bombagyárosokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","shortLead":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","id":"20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c8e02-d66d-4227-8349-51cdf4cb4b6d","keywords":null,"link":"/idojaras/20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 26. 22:07","title":"Visszatér a meleg, a hétvégén 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","shortLead":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","id":"20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7153d7bf-5c39-4c3d-b71d-5dae2b50c68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","timestamp":"2018. október. 27. 09:27","title":"Még mindig nem lát mindent a szupertraffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9854089-0559-4e5d-b037-b005894ec40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","timestamp":"2018. október. 26. 19:38","title":"Jézusként ábrázolta Orbánt drMáriás a Biblia új kiadásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50 ezret törlesztett Deutschnak. ","shortLead":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50...","id":"20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0d9f6d-0156-43ca-94ae-4baaf09ca4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","timestamp":"2018. október. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás már be is jelentkezett Juhász Péter sérelemdíjára, aki eddig 50 ezret törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag iPhone-okat hajlandó használni, fittyet hányva ezzel a biztonságra. Trump csak azt felejtette el, hogy a mikroblog jelzi, miről írja a posztokat. ","shortLead":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag...","id":"20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8394bd59-d512-433e-a82b-7b92aafac1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 26. 09:03","title":"Ekkorát még talán soha nem bakizott Trump, mint egy csütörtöki Twitter-üzenetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel találkoztak. ","shortLead":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel...","id":"20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd05dc9-f8df-4c41-a6b9-e4b0f2a6cebf","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","timestamp":"2018. október. 25. 20:34","title":"Lehangoló állapotokat filmeztek le több budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"116 településen nem viszik el a szemetet hétfőtől. Összesen 125 ezer ember várhat arra, hogy segítség érkezzen.","shortLead":"116 településen nem viszik el a szemetet hétfőtől. Összesen 125 ezer ember várhat arra, hogy segítség érkezzen.","id":"20181026_Lista_ezeken_a_telepuleseken_allhat_le_hetfon_a_szemetszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e311e600-12c0-44f5-89af-3d1de50b7d15","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Lista_ezeken_a_telepuleseken_allhat_le_hetfon_a_szemetszallitas","timestamp":"2018. október. 26. 17:05","title":"Lista: ezeken a településeken állhat le hétfőn a szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]