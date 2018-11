Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb4637f-5cfb-4d30-8156-5bfe937636e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törpök élete nemcsak játék és mese, akkor talán nem annyira meglepő, hogy a NASA mérnökei sem mindig a rakétaépítéssel foglalkoznak. A halloweeni ünnep közeledtével ők is tökfaragásba kezdtek – igaz, a mérnök énjüket azért csak nem tudták teljesen levetkőzni.","shortLead":"Ha a törpök élete nemcsak játék és mese, akkor talán nem annyira meglepő, hogy a NASA mérnökei sem mindig...","id":"20181031_nasa_halloween_tokfaragas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb4637f-5cfb-4d30-8156-5bfe937636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9ae6f-ed24-41e6-9895-c9486e52d4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_halloween_tokfaragas","timestamp":"2018. október. 31. 19:03","title":"Mire gondol, ha olvassa, hogy tököt faragtak a NASA mérnökei? Na, pontosan az lett a vége – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","shortLead":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","id":"20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f548f-0155-449f-a29a-6a1bbbb78e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","timestamp":"2018. november. 01. 13:15","title":"Több ezer fát csavart ki a szél a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f299f3-df1d-43e3-8407-25db4a5487df","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Nem javítana sokat a diákok idegennyelv-tudásán, ha a közoktatásban csak egy nyelvet tanulnának, de azt magasabb óraszámban, viszont számos problémát okozna, ha eltörölnék a második nyelvet a középiskolákban – vélik az általunk megkérdezett nyelvtanárok.","shortLead":"Nem javítana sokat a diákok idegennyelv-tudásán, ha a közoktatásban csak egy nyelvet tanulnának, de azt magasabb...","id":"20181031_idegen_nyelv_tanitas_angol_masodik_idegen_nyelv_nyelvtanarok_kozepiskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f299f3-df1d-43e3-8407-25db4a5487df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991dc0c-a93e-4787-9623-145572214ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_idegen_nyelv_tanitas_angol_masodik_idegen_nyelv_nyelvtanarok_kozepiskola","timestamp":"2018. október. 31. 11:00","title":"\"Legyen az angol kötelező érettségi tantárgy, de el a kezekkel a második nyelvektől!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több álhír is keringett az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon, még a Facebookon (is) népszerű Bálint gazdát is szóba hozták ezek terjesztésével. Íme egy 10 kérdésből álló kvíz, mellyel kiderítheti, önt megvezették-e október során.","shortLead":"Több álhír is keringett az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon, még a Facebookon (is) népszerű Bálint gazdát is szóba...","id":"20181101_balint_gazda_konteo_alhirek_hoaxkviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a78071d-97d1-45d8-95fd-28dfbf2e2d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_balint_gazda_konteo_alhirek_hoaxkviz","timestamp":"2018. november. 01. 08:03","title":"Bálint gazda tényleg politikai és ezoterikus konteókat terjeszt a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa787ea3-3bf2-4079-b9ef-317a05177977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek hatalmas kesztyűkben ütötték egymást, miközben az óvónők izgatottan biztatták őket. ","shortLead":"A gyerekek hatalmas kesztyűkben ütötték egymást, miközben az óvónők izgatottan biztatták őket. ","id":"20181031_A_Harcosok_klubja_egyik_jelenete_elevenedett_meg_egy_amerikai_ovodaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa787ea3-3bf2-4079-b9ef-317a05177977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf96d97-c5c3-4501-bb2d-04355b0dbd1f","keywords":null,"link":"/elet/20181031_A_Harcosok_klubja_egyik_jelenete_elevenedett_meg_egy_amerikai_ovodaban__video","timestamp":"2018. október. 31. 17:26","title":"A Harcosok klubja egyik jelenete elevenedett meg egy amerikai óvodában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A szicíliai Catania ügyészsége elállt a vádemeléstől Matteo Salvini belügyminiszterrel szemben. Catania ügyészsége túszejtés, valamint hivatali hatalommal való visszaélés miatt indított vizsgálatot Salvini ellen, miután a miniszter nem engedett leszállni 177 migránst az olasz parti őrség Diciotti nevű hajójáról.","shortLead":"A szicíliai Catania ügyészsége elállt a vádemeléstől Matteo Salvini belügyminiszterrel szemben. Catania ügyészsége...","id":"20181101_Nem_ejtett_tuszokat_Salvini_mikor_nem_engedte_partra_szallni_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f309f-7392-488d-b2fb-27ecfde5bcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Nem_ejtett_tuszokat_Salvini_mikor_nem_engedte_partra_szallni_a_menekulteket","timestamp":"2018. november. 01. 18:17","title":"Mégsem túszejtő Salvini a szicíliai ügyészség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos ügyeket. Lenne mit bejelenteni, de előfordul, ahhoz fut be a hívás, akivel pont a baj okozója. A metoo botrány a színházi szférát rázta meg igazán, de ott is csak egy évvel az események után jött létre egy, az áldozatokat segítő honlap. ","shortLead":"Sok abszurd történetet meséltek a segítő szervezetek munkatársai arról, hogyan kezelik egyes munkahelyeken a zaklatásos...","id":"20181101_metoo_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16668626-ef9e-468f-913f-ddcc610c1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5e3a73-7068-4d08-899f-4eebb07390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_metoo_zaklatas","timestamp":"2018. november. 01. 17:30","title":"Kirúgták a zaklatót, utána mindenki a nőt utálta, hogy oda a népszerű kolléga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1ae587-3647-4dd4-b5c8-0db323ce7640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d969dff-fac5-4f6f-83b8-fb1590fec61a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Marabu_FekNyuz_Ertek_itelet","timestamp":"2018. október. 31. 14:00","title":"Marabu FékNyúz: Érték, ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]