Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést elsősorban már nem az eladott darabszám emelkedése hajtja, hanem az egyre magasabb darabár. Alighanem ennek köszönhető, hogy többé nem közöl értékesítési darabszámokat az Apple.","shortLead":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést...","id":"20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283766e-444e-4ae4-9bb3-5ee6d2752103","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","timestamp":"2018. november. 03. 12:03","title":"Egy korszak vége: utoljára árulta el az Apple, hogy mennyi iPhone-t adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokon való részvételre buzdító videoklipje miatt, amelyben feltűnik Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az ellenzék szerint \"hányingerkeltő\" a film , amely a bevándorlással ijesztgeti a franciákat.","shortLead":"Közpénzből történő pártpropagandával vádolja a francia kormányt az ellenzék a jövő májusi európai parlamenti (EP...","id":"20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d1a18-bfda-4b72-b1c7-83b58cf5a33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Szetszedi_Macront_a_francia_ellenzek_azert_ami_Magyarorszagon_termeszetes","timestamp":"2018. november. 04. 14:26","title":"Szétszedi Macront a francia ellenzék azért, ami Magyarországon természetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az úszónő 100 méter mellen is felállt a rajtkőre, ott nyolcadikként ért célba.","shortLead":"Az úszónő 100 méter mellen is felállt a rajtkőre, ott nyolcadikként ért célba.","id":"20181103_Egy_arannyal_es_egy_ezusttel_folytatta_Hosszu_Katinka_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbbc9ff-88f4-425f-b7e5-066c1c3bab9d","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Egy_arannyal_es_egy_ezusttel_folytatta_Hosszu_Katinka_Pekingben","timestamp":"2018. november. 03. 14:26","title":"Egy arannyal és egy ezüsttel folytatta Hosszú Katinka Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez így is marad.","shortLead":"És ez így is marad.","id":"20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7dc81-33ee-4a36-9143-57c7bfe70369","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","timestamp":"2018. november. 04. 07:46","title":"Tavaszi az idő, hiába van november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni, hogy a kormány tesz-e eleget a klímaváltozás ellen.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni...","id":"20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0571435a-b28e-4970-986a-1c0a04e91341","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","timestamp":"2018. november. 03. 11:13","title":"Mégis vizsgálhatják az amerikai kormányt a környezetvédők feljelentése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2a45f6-d90c-4ac4-9fc9-e4fec180543d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben a várakozásokkal összhangban 49 éves mélyponton stagnált a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics pénteken kiadott jelentése szerint.","shortLead":"Októberben a várakozásokkal összhangban 49 éves mélyponton stagnált a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban...","id":"20181102_Majd_fel_evszazados_melyponton_az_amerikai_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2a45f6-d90c-4ac4-9fc9-e4fec180543d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432be13d-6b7d-406b-9631-508982c64fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Majd_fel_evszazados_melyponton_az_amerikai_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. november. 02. 18:53","title":"Majd fél évszázados mélyponton az amerikai munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3fa14f-0776-4d47-bfbd-129fc21b6ef3","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Megkezdődött az üresen álló, néhol furcsa tulajdonosi hátterű vadászkastélyok és vadászkúriák feltérképezése, kormányközeli kezekbe juttatása. A vadászati törvény remek díszletül szolgál az ágazat bekebelezéséhez.","shortLead":"Megkezdődött az üresen álló, néhol furcsa tulajdonosi hátterű vadászkastélyok és vadászkúriák feltérképezése...","id":"201837__vadaszkastelyok__meszaros_lorinc__puskaval__nogo_zonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3fa14f-0776-4d47-bfbd-129fc21b6ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b092c6-3f27-4ccc-8401-f703e45eef62","keywords":null,"link":"/itthon/201837__vadaszkastelyok__meszaros_lorinc__puskaval__nogo_zonak","timestamp":"2018. november. 03. 16:30","title":"Mészárosék már nyomulnak, célkeresztben a hazai vadászkastélyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost. Mark Carney, a brit jegybank kormányzója a londoni tudománytörténeti múzeumban hirdette meg a programot, tekintettel arra, hogy az újjászülető bankó a tervek szerint valamely tudományos híresség portréját viseli majd.","shortLead":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost...","id":"20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909f965-ed23-4e67-9237-b99e12dad822","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","timestamp":"2018. november. 04. 15:03","title":"Stephen Hawking is kerülhet az új 50 fontos bankjegyre, indul az igazi lakossági konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]