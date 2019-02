Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","shortLead":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","id":"20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c36f65-fe86-4aad-bcba-65db91d135bf","keywords":null,"link":"/elet/20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","timestamp":"2019. február. 12. 16:37","title":"George Clooney nagyon aggódik Meghan Markle-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba csütörtökön.","shortLead":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba...","id":"20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4de224-ede8-4c87-8d16-62e98015926b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","timestamp":"2019. február. 12. 17:37","title":"Megint füstölni fog a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de a kormányhivatal nem engedte. Más indokok mellett azzal utasították vissza, hogy a munkája során ismerte meg a gyereket, így „magáncélra” használta az információt, hogy a kicsiről nem tud gondoskodni a vér szerinti anyja. A védőnő nem érti, hogyan kerülhet hátrányba pont gyerekekért végzett munkája miatt, és miért nem a kisfiú érdekét nézik, akit neki berendezett szobával, babakelengyével vártak karácsonyra – hiába.","shortLead":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de...","id":"20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b778b-1a53-4af7-b4e2-d7154cddaef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","timestamp":"2019. február. 13. 06:30","title":"„Csak nézzük az üres kiságyat” – nem fogadhatott be egy gyereket, mert ő a védőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentettek be a szervezők. ","shortLead":"Újabb neveket jelentettek be a szervezők. ","id":"20190212_Sziget_Fesztival_bejelentes_uj_fellepok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a315b-3b6a-4ed3-bdf1-8121243c4257","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Sziget_Fesztival_bejelentes_uj_fellepok","timestamp":"2019. február. 12. 11:15","title":"James Blake, a Franz Ferdinand és Post Malone is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz. Az idén érkező iPhone-ok kapcsán most ők \"szólták el\" magukat.","shortLead":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz...","id":"20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e082d-bfcd-4db5-b4cb-d1d2ef88ef54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","timestamp":"2019. február. 12. 18:03","title":"Kiderült az iPhone 11 egyik nagy titka, a fő beszállító árulta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is...","id":"20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b18d7-e2ed-4d3e-99e8-7434d5193c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","timestamp":"2019. február. 12. 05:15","title":"Újabb szomorú statisztika: nálunk van a legkevesebb női kutató és mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető kurzusok. ","shortLead":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető...","id":"20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7216b4-e710-4d6c-acf5-63fe6262bc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","timestamp":"2019. február. 12. 11:06","title":"Két év múlva mehetnének először az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamra a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]