Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","id":"20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e109d4-1ccf-4930-8f5a-59a083055c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","timestamp":"2019. február. 15. 11:30","title":"Hajrá, Trump! Németh Szilárd már reagált is a rendkívüli állapot bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","shortLead":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","id":"20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65668980-2cdb-4404-a7f7-82f7498560b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","timestamp":"2019. február. 15. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc teherautói miatt panaszkodnak az épülő M8-as körüli falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","shortLead":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","id":"20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b2baf-b13f-433f-bf97-560aac07c0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2019. február. 16. 16:48","title":"Cáfolja a Párbeszéd a párt elleni retorzióról író Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Péter polgármester az Index kérdésére válaszolt Bálint György ügyével kapcsolatban. ","shortLead":"Kovács Péter polgármester az Index kérdésére válaszolt Bálint György ügyével kapcsolatban. ","id":"20190215_A_XVI_keruleti_polgarmester_szerint_senki_nem_szavazta_le_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0fb9f-ddb4-4fc5-92a2-ec28ae7756a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_XVI_keruleti_polgarmester_szerint_senki_nem_szavazta_le_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 15. 18:41","title":"A XVI. kerületi polgármester szerint senki nem szavazta le Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és meddig tarthat még.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és...","id":"20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd6b4d6-ba2f-4ed9-ba6a-bd2f069ba074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","timestamp":"2019. február. 16. 10:00","title":"Lassan már drágább a zöldség, mint a hús - hol a vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett kísérletsorozat részeként ezúttal egy szigonyt lőtt ki.","shortLead":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett...","id":"20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96fc98-b5c5-4c8b-b45d-fbd771bc6561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","timestamp":"2019. február. 16. 14:03","title":"Videó: Szigonnyal lövöldöztek a britek az űrben, és jó okuk volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túl sokan hagyták hátra a szemetet, a kakát meg a holttestüket.","shortLead":"Túl sokan hagyták hátra a szemetet, a kakát meg a holttestüket.","id":"20190215_Lezartak_a_kinai_Everesttabort_a_turistak_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c5ee60-4bbb-443d-8d4e-a9c6f3319039","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lezartak_a_kinai_Everesttabort_a_turistak_elott","timestamp":"2019. február. 15. 10:21","title":"Lezárták a kínai Everest-tábort a turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törvényben tilthatják be őket.","shortLead":"Törvényben tilthatják be őket.","id":"20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9cf91d-292e-47a7-b106-f228faf76cc7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 07:35","title":"„A homoszexualitás nem betegség” – egy német miniszter felvette a harcot a „kigyógyító” terápiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]