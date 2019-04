Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","id":"20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb8442-3b8d-4c90-b702-7567b691b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","timestamp":"2019. április. 26. 16:25","title":"Lángolt egy üzletház Békésen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta vissza. ","shortLead":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta...","id":"20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703224a8-a7af-4fb3-92a6-9a4ec18652ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2019. április. 26. 20:45","title":"Autószalonban látta viszont eltűnt luxusautóját egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott a szemébe. Soron kívül ellátták, pedig a Semmelweis „nem volt a sürgősségi ügyeletre kijelölt fővárosi intézmények között” – írta az intézmény.","shortLead":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott...","id":"20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4a9fab-6ff9-4d03-a6e8-1dafb4dedc54","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Először megvizsgálták a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe, majd mondták, másnap műtik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"„Együtt tudunk élni velük, úgy, ahogy a száraz kutyapiszokkal az árokparton.” Így vélekedett nemrég Gajdics Ottó kormánypárti újságíró a melegekről. A Budapest Pride ezt követően közösségi gyűjtést indított, több százezer forintot gyűjtöttek össze.","shortLead":"„Együtt tudunk élni velük, úgy, ahogy a száraz kutyapiszokkal az árokparton.” Így vélekedett nemrég Gajdics Ottó...","id":"20190426_Miutan_Gajdics_kutyapiszokhoz_hasonlitotta_a_melegeket_a_Pride_300_ezer_forintot_gyujtott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb0b2c7-f77b-4496-8dad-a7d39d0e1516","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Miutan_Gajdics_kutyapiszokhoz_hasonlitotta_a_melegeket_a_Pride_300_ezer_forintot_gyujtott_ossze","timestamp":"2019. április. 26. 08:56","title":"Miután a Hír Tv-n kutyapiszokhoz hasonlították a melegeket, a Pride 300 ezer forintot gyűjtött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben érkező új iPhone-ok.","shortLead":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben...","id":"20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8750372f-7099-4d29-ad0e-a5529acb2817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","timestamp":"2019. április. 26. 14:03","title":"Videó: Már kézből is megnézhetjük, milyen lehet az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 végén alapított, mindössze 2 fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","shortLead":"A 2017 végén alapított, mindössze 2 fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","id":"20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347e9abe-3e75-42db-a3ed-3fbe0203bdea","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 26. 16:45","title":"Index: Mészáros Lőrinc cége építheti a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elvileg frissítette a Windows 10-es PC-k processzorkövetelményeit a májusi frissítéssel kapcsolatban. Sok dolga nem volt a redmondi cégnek.","shortLead":"A Microsoft elvileg frissítette a Windows 10-es PC-k processzorkövetelményeit a májusi frissítéssel kapcsolatban. Sok...","id":"20190426_windows_10_majusi_frissites_processzor_kovetelmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176fa11e-8cc7-4c47-8143-a058828401c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_windows_10_majusi_frissites_processzor_kovetelmenyek","timestamp":"2019. április. 26. 09:03","title":"Akkor teheti fel a gépére az új Windowst, ha ilyen processzor van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]