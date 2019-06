Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek...","id":"20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e847022-c859-4add-9a41-586bdefd280c","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","timestamp":"2019. június. 09. 08:49","title":"Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ad904-e8d1-4fa9-97ac-34a22ba04276","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"23 éves vagyok, transz nő, szeretnék gyerekeket és családot – mondta a Pride pénteki megnyitóján Ónodi Adél.","shortLead":"23 éves vagyok, transz nő, szeretnék gyerekeket és családot – mondta a Pride pénteki megnyitóján Ónodi Adél.","id":"20190607_Onodi_Adel_Elobujtam_Almatlan_ejszakat_es_ongyilkossagi_gondolatokat_koszonhetek_ennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ad904-e8d1-4fa9-97ac-34a22ba04276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592ee540-bbe0-4cc6-941b-0ef5301df88d","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Onodi_Adel_Elobujtam_Almatlan_ejszakat_es_ongyilkossagi_gondolatokat_koszonhetek_ennek","timestamp":"2019. június. 07. 20:31","title":"Ónodi Adél: Előbújtam. Álmatlan éjszakát és öngyilkossági gondolatokat is köszönhetek ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette be Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője.","shortLead":"Újabb női holttestet találtak a Dunában Érdnél; vélhetően ő is a múlt heti hajóbalesetben vesztette életét - jelentette...","id":"20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b24045c-0310-4ea2-b2eb-1106e715d614","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Ujabb_holttestet_talaltak_a_Dunaban_Erdnel","timestamp":"2019. június. 08. 21:19","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","shortLead":"Nem akarják feláldozni a békét és a barátságot.","id":"20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce1977c-9fd9-497b-ae59-e62383bf9cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Romanmagyar_baratsagtuntetes_lesz_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 08. 12:40","title":"Román-magyar barátságtüntetés lesz Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92428ee0-2a95-4ab8-abbc-04405f990d2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","timestamp":"2019. június. 08. 08:00","title":"Nógrád megye olyan, mintha kiközösítettük volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak a forgalomból.","shortLead":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak...","id":"20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf03ea3-d48b-4a60-a9d1-a127af89ae64","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","timestamp":"2019. június. 07. 20:22","title":"Pénzt csalt ki egy külföldi a dunai hajóbalesetről tudósító egyik dél-koreai újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb eszközöket és az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találtak az otthonában - közölte Ivan Gesev bolgár főügyészhelyettes.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb...","id":"20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcb19c-bac3-4dc4-8518-9e43d8001338","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","timestamp":"2019. június. 08. 18:56","title":"Robbantásra készült egy 16 éves bolgár fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]