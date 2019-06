Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","shortLead":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","id":"20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7eeb-0c6d-4e0d-960b-c9429a537529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","timestamp":"2019. június. 12. 13:34","title":"Ne főzd meg a kutyád! – komoly problémára figyelmeztet a hőségben a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","shortLead":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","id":"20190613_james_bond_aston_martin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d894252e-dbb1-4462-b844-487625f720e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_james_bond_aston_martin","timestamp":"2019. június. 13. 16:19","title":"Elárvereznek egy James Bondnak gyártott Aston Martint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","shortLead":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","id":"20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddaf80e-12df-4d29-952f-f5ce215d9f53","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","timestamp":"2019. június. 12. 12:29","title":"A Csernobil alkotója arra kéri a turistákat, hogy tiszteljék jobban a katasztrófa helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","id":"20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2039555c-d5e2-43ea-8695-66c29f6720f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. június. 13. 11:19","title":"Házi őrizetbe kerül a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","shortLead":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","id":"20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650cf774-13d1-4392-9aaf-6b4f21f4a275","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. június. 14. 05:15","title":"Nem vallotta magát bűnösnek az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceecc6-de95-4c75-a5d8-05a18ce59190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motorból csak egyetlen szívó benzines érhető el, igaz legalább kétféle teljesítménnyel. ","shortLead":"Motorból csak egyetlen szívó benzines érhető el, igaz legalább kétféle teljesítménnyel. ","id":"20190612_matol_kaphato_a_legujabb_lada_ami_egy_terepkombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ceecc6-de95-4c75-a5d8-05a18ce59190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b3596-ca8c-4360-92d2-bcd634dba727","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_matol_kaphato_a_legujabb_lada_ami_egy_terepkombi","timestamp":"2019. június. 12. 15:21","title":"Mától kapható a legújabb Lada, ami egy divatos terepkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ca3ada-15bd-4874-b7c1-788a8fbe3055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC90-es divatterepjáró autonóm vezetésre kihegyezett új változatát a tetején lévő szenzorokról könnyű beazonosítani. És néhány éven belül minden harmadik Volvo teljesen önvezető lesz.","shortLead":"Az XC90-es divatterepjáró autonóm vezetésre kihegyezett új változatát a tetején lévő szenzorokról könnyű beazonosítani...","id":"20190613_itt_a_volvo_es_az_uber_sorozatgyartasra_kesz_onvezeto_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ca3ada-15bd-4874-b7c1-788a8fbe3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e357c6d1-80d1-4466-8282-104625175b41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_itt_a_volvo_es_az_uber_sorozatgyartasra_kesz_onvezeto_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 11:21","title":"Itt a Volvo és az Uber sorozatgyártásra kész önvezető autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","shortLead":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","id":"20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f8b20-a900-4e45-8884-915d17611f36","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","timestamp":"2019. június. 12. 16:05","title":"Újra látogatható a miskolctapolcai barlangfürdő, amit korábban gázszivárgás miatt kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]