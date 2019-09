Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először nyerheti meg magyar játékos az idén tízéves díjat.","shortLead":"Először nyerheti meg magyar játékos az idén tízéves díjat.","id":"20190923_Zsori_szerint_kozte_es_Messi_kozott_dol_el_a_Puskasdij_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b5360b-ed26-4fdd-9154-94d4401ea59a","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Zsori_szerint_kozte_es_Messi_kozott_dol_el_a_Puskasdij_sorsa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:41","title":"Zsóri szerint közte és Messi között dől el a Puskás-díj sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető ez komolyan.","shortLead":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető...","id":"20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b86c8-0d58-419e-a22e-37561b11d162","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:34","title":"Jemenből szóltak, hogy Irán újabb támadást tervez a szaúdiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amiről szólt is.","shortLead":"Amiről szólt is.","id":"20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4216232-632f-48fb-ab0f-35b5d7716054","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:45","title":"Nem tűnt el az eltűntnek nevezett súlyemelő, egyszerűen nem ment a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","shortLead":"Gyárból érkezik a félkész ház, melyet a helyszínen \"csak\" össze kell rakni.\r

","id":"20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204b67d-9e5a-4ce2-896d-df156e780b24","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_IKEAlakas_annyiert_amennyit_fizetni_tud_erte","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:21","title":"IKEA-lakás annyiért, amennyit fizetni tud érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d29a219-e1a8-40d6-ac26-26c543e3bea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy puszi után visszaengedte.","shortLead":"Egy puszi után visszaengedte.","id":"20190923_Ketmeteres_harcsat_fogtak_ki_a_Dunabol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d29a219-e1a8-40d6-ac26-26c543e3bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2486d5-fc71-4fff-b6dc-192c3d0d6a73","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Ketmeteres_harcsat_fogtak_ki_a_Dunabol__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:12","title":"Kétméteres harcsát fogtak ki a Dunából - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","shortLead":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","id":"20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00030251-4143-422f-b428-8c9b6572faee","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:06","title":"Peter Dinklage, a Trónok harca Tyrionja Emmy-történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével maga alá gyűrte a külpolitikát, mert külügyminisztere nem szokott ellentmondani neki.","shortLead":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével...","id":"20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04199027-e6c6-4f80-b05b-ce44d6fa8ca7","keywords":null,"link":"/360/20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"A héják héjájának kirúgása után Trumpnak egyedül kell kitalálnia, mit kezdjen Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új Corsa variáns is.","shortLead":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új...","id":"20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c526a4ad-0fef-4e16-b8d2-642bb0ddfddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:21","title":"Az első Corsa GSi-nek állít emléket a legújabb sportos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]