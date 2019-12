Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szám alacsonyabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A sajtómunkások helyzete így sem rózsás a Riporterek Határok Nélkül most megjelent összegzése szerint.","shortLead":"A szám alacsonyabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A sajtómunkások helyzete így sem rózsás a Riporterek Határok...","id":"20191217_riporterek_hatarok_nelkul_meggyilkolt_ujsagiro_sajtomunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb144d38-ac8f-4c95-8a42-e531048d385f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_riporterek_hatarok_nelkul_meggyilkolt_ujsagiro_sajtomunkas","timestamp":"2019. december. 17. 09:43","title":"49 újságírót öltek meg idén világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell keresni.","shortLead":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell...","id":"20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb4e19-2006-4143-aca0-e3daee1c04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","timestamp":"2019. december. 18. 14:03","title":"Látta már az új Instagram-funkciót? Izgalmasabb sztorikat készíthet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő chatbotjával. A szolgáltatás már él.","shortLead":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő...","id":"20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30587956-944a-45e2-b769-053661974ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","timestamp":"2019. december. 17. 14:03","title":"Hasznos új szolgáltatás indult cégeknek, villámgyorsan juthat vele információkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","shortLead":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","id":"20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e967270-1ee9-4064-93c3-8953f7ccaf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. december. 17. 14:13","title":"Akármi történjen a forinttal, Matolcsyék nem nyúlnak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfy-Novák Éva író nyílt levelére reagált a miniszter.","shortLead":"Péterfy-Novák Éva író nyílt levelére reagált a miniszter.","id":"20191216_Varga_Judit_vizsgalatot_rendel_el_a_gyori_gyerekgyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3e9fdc-45c4-4111-bc5f-ff491db2275f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Varga_Judit_vizsgalatot_rendel_el_a_gyori_gyerekgyilkossag_miatt","timestamp":"2019. december. 16. 23:08","title":"Varga Judit átfogó vizsgálatot rendelt el a győri gyerekgyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","shortLead":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","id":"20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb8507-0078-4163-81bc-06c6e49e6f3d","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","timestamp":"2019. december. 17. 10:47","title":"Újabb százmilliókat kap a 4iG a NAV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók 2020-ban is hoppon maradnak.","shortLead":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók...","id":"20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2276812f-c38e-4314-a518-c8ae1dfd4c52","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","timestamp":"2019. december. 17. 18:43","title":"Hiába az ígéretek, nem kapnak több pénzt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]