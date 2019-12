Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye. Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni. Valaki már most árul egy még el sem készült Mercedes hiperautót Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki pártoknak nem lesz közös jelöltjük márciusban. A Momentumos főpolgármester-helyettes Kerpel-Fróniusz Gábor helyére kell új képviselőt választani. Az MSZP és a Momentum azonban nem tudott megegyezni, kinek a jelöltje induljon a Fideszes jelölttel szemben. Nem lesz közös ellenzéki jelölt a XIII. kerületben Eredetileg monumentális szobrászat szakon végzett Lembergben, de már Ungváron is inkább csak miniszobrokat készített. Azért települt át Magyarországra, mert szerinte itt nagyobb a remény komolyabb megbízásokra, ám Budapesten eddig a köztéri gerillaszobraival lett híres. Portréinterjú Kolodko Mihállyal. Kolodko Mihály: "Művészi hitvallásomat a pici bronzpiszoár szemlélteti a Városligetben" Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és lánycsapatok másodpercre kiszámított produkciókat adnak elő. A sztárok óriási nyomás alatt élnek, ami botrányokhoz és öngyilkosságokhoz vezetett. A koreai popzene sztárjai gyártósorról érkeznek Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos elvekből és a hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatból is.

A Helsinki jogásza: Közügy, hogy hogyan szóltak bele fideszes politikusok önkormányzati újság szerkesztésébe Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit. Az év embere: a Brexitre váró brit A Manchester United saját stadionjában 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedot az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának csütörtöki játéknapján.

\r

Négy gólt szerzett a Manchester United