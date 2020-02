Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan mégis rögtön érezték, hogy ez valami más. Rövid idő alatt Magyarországon is kibontakozott a hip-hop szubkultúra, a zene pedig magával hozva a vizuális művészetet és a táncot. BP Underground Hip-Hop, első rész. ","shortLead":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan...","id":"20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37de6c5f-55ac-4dad-9573-3a3ebeca3aaf","keywords":null,"link":"/360/20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","timestamp":"2020. február. 08. 19:00","title":"Doku360: \"A rap lett a városba költözött népköltészet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","shortLead":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","id":"20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8572817-7309-4a2f-9f45-6db7dc9244cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","timestamp":"2020. február. 07. 20:14","title":"Új helyre költözik a stockholmi Nobel-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB) a speciális feladatra kiképzett keresőkutyák – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból.","shortLead":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB...","id":"20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca15ce-e772-4a2e-a35e-7406493b0e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","timestamp":"2020. február. 09. 10:03","title":"A kutyák legújabb szuperképessége: 99%-os pontossággal képesek kiszagolni egy kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében akadályozza a forgalmat a baleset.\r

","shortLead":"A Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében akadályozza a forgalmat a baleset.\r

","id":"20200207_Kamionok_karamboloztak_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d467fecc-c7f7-451d-8bec-9889cb69e682","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Kamionok_karamboloztak_az_M5oson","timestamp":"2020. február. 07. 20:40","title":"Kamionok karamboloztak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a","c_author":"","category":"itthon","description":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","shortLead":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","id":"20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb050ac2-3b0b-457b-b14b-90b881e277a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","timestamp":"2020. február. 09. 11:43","title":"Fegyverekkel fenyegetőzött két balassagyarmati férfi, miután nem mehettek vissza egy buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","shortLead":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","id":"20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5820a96-d863-44b2-a469-4e7ac581a299","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","timestamp":"2020. február. 08. 09:08","title":"Pénteken minden korábbinál több áldozatot szedett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]