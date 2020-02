Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd meg a munkájukat.\r

\r

","shortLead":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd...","id":"20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297f053b-5bb3-4af8-bb37-22fb9dae1d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","timestamp":"2020. február. 24. 17:47","title":"Fideszhez köthető médiamunkások indítottak online újságot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","shortLead":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","id":"20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c545b79-ed2c-41d2-b202-15cdcee043a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","timestamp":"2020. február. 24. 11:21","title":"Zöld rendszámos offenzíva: három új hibrid 3-as BMW érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68f0be-48db-4d55-814e-758569e54f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","timestamp":"2020. február. 24. 12:28","title":"Schiffer: Kártérítés, szintlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","shortLead":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","id":"20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a866dc28-70f8-43cc-a20f-ff3b8d2cf782","keywords":null,"link":"/sport/20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","timestamp":"2020. február. 24. 19:57","title":"Nem lesznek nézők az olasz bajnokikon a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond Princess utasaira. ","shortLead":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond...","id":"20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe0b607-35e6-4079-8225-10d2c72b5642","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","timestamp":"2020. február. 24. 12:24","title":"A karanténban ragadt hajó utasait egy topséf segélycsapata etette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","shortLead":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","id":"20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d5e7f-d43f-4f7e-b0a1-68d0f2d6726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"A határon túlról is átjönnek Magyarországra a lottónyereményért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f661795-b91a-4781-9e54-754c27248161","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Ismét léptünk egyet előre, tartsanak velünk. ","shortLead":"Ismét léptünk egyet előre, tartsanak velünk. ","id":"20200224_Legyen_onnek_is_sajat_lapja_bemutatjuk_a_myhvgt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f661795-b91a-4781-9e54-754c27248161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a91d61-4fc9-496a-bdfa-f1684b5d9a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Legyen_onnek_is_sajat_lapja_bemutatjuk_a_myhvgt","timestamp":"2020. február. 24. 15:03","title":"Legyen önnek is saját lapja: bemutatjuk a myhvg-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]