[{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve Szaúd-Arábia és Oroszország harca.","shortLead":"Az amerikai elnök mozgatta meg kicsit a piacot, amelyre egyszerre hat a koronavírus miatti keresletcsökkenés, illetve...","id":"20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92685224-2728-4fbe-bcb8-70a79bd139a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Magahoz_tert_az_olajar_amely_a_heten_mar_minuszban_is_jart","timestamp":"2020. április. 03. 12:12","title":"Magához tért az olajár, amely a héten már mínuszban is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0d863c-821d-4787-9ccc-cda01cf4554b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kultúrafogyasztás karanténmódban. A kínálat óriási, és egy lépést sem kell tenni hozzá. Na jó, egyet-kettőt talán kell...","shortLead":"Kultúrafogyasztás karanténmódban. A kínálat óriási, és egy lépést sem kell tenni hozzá. Na jó, egyet-kettőt talán...","id":"202014_hazi_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0d863c-821d-4787-9ccc-cda01cf4554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e7bfbf-92a8-4cd7-bb13-a0b3940a768d","keywords":null,"link":"/360/202014_hazi_palya","timestamp":"2020. április. 03. 10:30","title":"Unatkozik? Ne vásároljon mosómedvét, van pár más ötletünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem látni a koronavírus-járvány végét, így egyre tovább csúszhat az idei Forma–1-es évad kezdete.","shortLead":"Egyelőre még nem látni a koronavírus-járvány végét, így egyre tovább csúszhat az idei Forma–1-es évad kezdete.","id":"20200403_akar_a_hungaroringen_is_kezdodhet_a_2020as_f1_szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d28fa-0b89-4051-b2ff-a589c34d7ad1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_akar_a_hungaroringen_is_kezdodhet_a_2020as_f1_szezon","timestamp":"2020. április. 03. 06:41","title":"Akár a Hungaroringen is kezdődhet a 2020-as F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","shortLead":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e66908-a019-4ba4-b325-75fcce679592","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 03. 17:42","title":"Angela Merkel elhagyta a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak 1345 milliárdot csoportosít át. A pénz nagy részét a jelek szerint a jegybank fogja kipumpálni. ","shortLead":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak...","id":"20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e765fb5c-7b10-4f29-bb6f-10c3fef89875","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","timestamp":"2020. április. 04. 13:45","title":"Elég karcsú a kormány gazdaságvédelmi alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22342811-fb40-40e2-9701-f8facfa10602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárok épp azt próbálgatják, hogy tudnak kézenállva felvenni egy pólót. Nem egyszerű mutatvány. ","shortLead":"A sztárok épp azt próbálgatják, hogy tudnak kézenállva felvenni egy pólót. Nem egyszerű mutatvány. ","id":"20200403_Jake_Gyllenhaal_kezenallas_polo_kihivas_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22342811-fb40-40e2-9701-f8facfa10602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84710d25-3f39-453b-a58d-1fc07ca9f4fc","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Jake_Gyllenhaal_kezenallas_polo_kihivas_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 12:55","title":"A félmeztelen kézenállás a legújabb őrület az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa újságírója arról írt, hogy az Olaszországnak küldött orosz segélyszállítmány négyötöde használhatatlan, s hogy félő, hogy a küldeménnyel orosz kémek is érkeztek a koronavírus-járvány által sújtott Bergamo térségébe.","shortLead":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa...","id":"20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f0618-20f5-4560-8320-2aa7a5bf86ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:21","title":"Moszkva össztüzet zúdít az orosz segélyt használhatatlannak nevező olasz újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]